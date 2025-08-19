Topo

Trump intensifica ataques contra o Instituto Smithsonian

19/08/2025 16h24

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que pediu a seus advogados que vasculhem os museus de Washington e sugeriu que deve pressionar o Instituto Smithsonian da mesma forma que tentou pressionar faculdades e universidades.

"O Smithsonian está FORA DE CONTROLE, onde tudo o que se discute é como nosso país é horrível, como a escravidão foi ruim e como os oprimidos não foram bem-sucedidos -- nada sobre sucesso, nada sobre brilho, nada sobre o futuro", disse Trump nas redes sociais.

"Eu instruí meus advogados a examinarem os museus e iniciarem exatamente o mesmo processo que foi feito com as faculdades e universidades, onde houve um tremendo progresso."

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)

