Trump diz que Putin e Zelenskiy estão tentando marcar reunião

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, estão em vias de marcar uma reunião para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

"Eles estão organizando isso", disse Trump em uma entrevista de rádio no programa "The Mark Levin Show", acrescentando que "a matança" na guerra tem que parar.

(Reportagem de Costas Pitas e Ryan Patrick Jones)