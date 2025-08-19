Topo

Trump diz que é possível que Putin não queira fazer acordo sobre Ucrânia

19/08/2025 09h47

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que espera que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, avance na direção de acabar com a guerra na Ucrânia, mas admitiu que é possível que o líder russo não queira fazer um acordo.

"Não acho que será um problema, para ser honesto com você. Acho que Putin está cansado disso. Acho que todos estão cansados disso, mas você nunca sabe", disse Trump em entrevista ao programa "Fox and Friends", da emissora Fox News.

"Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas... É possível que ele não queira fazer um acordo", disse Trump.

(Reportagem de Andrea Shalal e Susan Heavey)

