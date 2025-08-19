Topo

Tribunal Constitucional do Peru decide suspender investigações contra presidente Dina Boluarte

19/08/2025 14h57

LIMA (Reuters) - O Tribunal Constitucional do Peru decidiu suspender as investigações contra a presidente Dina Boluarte, depois de declarar "procedente uma ação de competência" apresentada pelo Poder Executivo contra o Ministério Público e o Judiciário, de acordo com uma decisão divulgada pela instituição nesta terça-feira.

Boluarte estava sendo investigada por seu papel na morte de dezenas de manifestantes após chegar ao poder no final de 2022 e por suposto "enriquecimento ilícito" durante sua administração.

(Reportagem de Marco Aquino)

