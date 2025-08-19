Tenta ser querido por todos? Isso pode esconder problemas mais profundos

Agradar os outros costuma soar como uma qualidade. Mas há um detalhe incômodo: é impossível agradar a todos. Gostos, vivências e desejos variam de pessoa para pessoa. Assim, ao satisfazer uns, inevitavelmente se desagrada outros. E, em muitos casos, a si próprio. Essa compulsão por ser querido pode esconder problemas mais profundos de autoestima e de relacionamento.

Um dos instintos humanos mais fortes é o de pertencer a um grupo. Para isso, fazemos ajustes, observamos o ambiente, tentamos nos encaixar. Só que algumas pessoas passam a olhar demais para fora e pouco para dentro, perdendo de vista se as necessidades do grupo coincidem com as próprias. Surge então a ilusão de que agradar sempre é requisito para pertencer.

Há também quem busque evitar conflitos e atritos a qualquer custo. Esse comportamento se associa a um traço de personalidade chamado cordialidade, que envolve apaziguar desavenças e abrir mão, de vez em quando, de desejos pessoais em favor de outros. Até aí, tudo bem — desde que haja equilíbrio e consciência das próprias necessidades.

O problema começa quando essa balança se rompe: a pessoa deixa de reconhecer o que sente e passa a viver de acordo com a expectativa externa, como se fosse um reflexo dos outros. É quando surge a desconexão consigo mesma, em que agradar se transforma em uma forma de autoagressão.

Consequências negativas

Manter relações em que não se pode ser quem realmente se é cobra um preço alto. Viver em função de agradar sem atender às próprias demandas provoca, cedo ou tarde, a sensação de humilhação, agressão ou prejuízo. Ao longo do tempo, esse comportamento abre as portas para quadros de ansiedade e depressão, complicando ainda mais a administração da vida.

Existe até uma situação específica: o chamado "amor patológico". Nela, o medo de perder o outro leva a pessoa a se moldar completamente aos desejos alheios. Começa a repetir hábitos que não gostava ou adotar práticas apenas porque o parceiro pede. É um modo de tentar garantir pertencimento — mas às custas de si mesmo.

Imagem: Getty Images

Mudar exige olhar para dentro

Identificar quando agradar ao outro se tornou uma armadilha nem sempre é simples. O comportamento pode nascer de atitudes sutis, camufladas no jeito de ser da pessoa, sem que ela perceba o quanto isso gera sofrimento. Muitas vezes, surgem justificativas internas para manter a rotina de concessões — sem parar para questionar por que, afinal, está fazendo algo que não queria.

Alguns caminhos podem ajudar a inverter essa lógica:

Autoanálise: o primeiro passo é se perguntar o quanto deixou de lado desejos e necessidades ao longo do tempo. Essa reflexão é essencial para perceber o quanto se anulou com o passar da vida e começar a mudar esse comportamento.

o primeiro passo é se perguntar o quanto deixou de lado desejos e necessidades ao longo do tempo. Essa reflexão é essencial para perceber o quanto se anulou com o passar da vida e começar a mudar esse comportamento. Psicoterapia: contar com a ajuda de um profissional pode facilitar a autoidentificação e trazer clareza sobre quem você é e o que quer.

contar com a ajuda de um profissional pode facilitar a autoidentificação e trazer clareza sobre quem você é e o que quer. Novos hábitos: no início, pode parecer difícil, mas com o tempo se tornam uma necessidade. Quanto mais esses hábitos reforçam a autoestima, mais fortalecem o processo de mudança.

no início, pode parecer difícil, mas com o tempo se tornam uma necessidade. Quanto mais esses hábitos reforçam a autoestima, mais fortalecem o processo de mudança. Aprender a dizer não: romper o condicionamento de sempre dizer "sim" é fundamental, mesmo diante da pressão do trabalho, da família ou do medo de desagradar. São as próprias pessoas que impõe os limites nas relações.

romper o condicionamento de sempre dizer "sim" é fundamental, mesmo diante da pressão do trabalho, da família ou do medo de desagradar. São as próprias pessoas que impõe os limites nas relações. Olhar para dentro antes de olhar para fora: em um mundo que constantemente pressiona por padrões sociais, econômicos, de gênero ou de cor da pele, o autoconhecimento funciona como blindagem. Quem entende suas necessidades enfrenta a multidão sem perder a própria voz.

*Com informações de reportagem publicada em 21/02/2020