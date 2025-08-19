Em evento com policiais, Tarcísio diz: 'Tem que tirar o vagabundo da rua'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje para uma plateia de policiais civis que é preciso "tirar o vagabundo, o marginal, da rua".

O que aconteceu

Segundo Tarcísio, o "cidadão de bem não aguenta mais" a situação de criminalidade no estado. A declaração do governador ocorreu durante a posse de novos 1.500 policiais civis do estado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também participou do evento, mas foi embora antes do encerramento para participar do leilão da operação urbana Faria Lima, na sede da B3.

Governador afirmou que novos policiais civis serão bem formados. A gestão Tarcísio enfrentou uma série de crises devido à conduta de policiais —uma delas ocorreu após agentes serem flagrados jogando um homem de uma ponte na capital paulista. Segundo Tarcísio, "todos os crimes de grande repercussão" têm sido elucidados graças ao trabalho das polícias do estado. O estado registrou, de fato, queda no número de homicídios e roubos, mas houve aumentou do número em outros crimes. É o caso dos registros de estupro e de latrocínio.

Tarcísio defendeu a atuação policial e disse que a instituição é "extremamente séria e competente". "Por isso, a sociedade confia na polícia", disse o governador. Nos demais discursos, as autoridades também exaltaram o trabalho da polícia. O deputado estadual delegado Olim (PP) citou pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na semana passada, em que mostrou que 60% das pessoas confiam na Polícia Civil.

Elogios aos agentes ocorrem também em meio ao aumento da letalidade policial. Reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que cresceu 32% o número de mortos pela polícia em São Paulo no período entre abril e junho de 2025. A atuação da polícia estadual foi criticada até mesmo em relatório feito pelo governo Trump. "Alguns homicídios foram atribuídos a uma operação policial contra organizações criminosas transnacionais no estado de São Paulo, no primeiro semestre do ano, e a uma operação policial realizada de junho de 2023 a abril na Baixada Santista", diz o texto.

Secretário de Segurança Pública disse ser "natural" e "normal" que algumas pessoas contestem o trabalho da polícia. Para Guilherme Derrite, entretanto, "contra fatos não há argumentos". O chefe da pasta estadual citou também a pesquisa que mostra confiança dos brasileiros na Polícia Civil.

Derrite acumula uma série de crises na pasta desde que assumiu. Organizações da sociedade civil e a oposição do governador chegaram a pressioná-lo pela saída do secretário. Hoje, Tarcísio agradeceu "muito" o trabalho de Derrite. "Trabalho tradicional e corajoso", disse o governador.