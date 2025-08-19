Topo

Notícias

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

19/08/2025 12h09

Ainda muito atrás da bielorrussa Aryna Sabalenka, a polonesa Iga Swiatek subiu para a segunda posição do ranking do tênis feminino graças ao título no WTA 1000 de Cincinnati, superando a americana Coco Gauff, agora 3ª na classificação.

Ex-número 1 do mundo, Swiatek conquistou em Cincinnati o 24º título de sua carreira, a poucos dias do início do US Open, último Grand Slam da temporada.

A polonesa de 24 anos recuperou uma posição que não ocupava desde maio, com menos de 100 pontos de vantagem sobre Gauff, enquanto Sabalenka ainda mantém uma confortável margem no topo, de mais de 3.000 pontos.

A italiana Jasmine Paolini, derrotada por Swiatek na final em Cincinnati, subiu uma posição na lista e agora é a número 8 do mundo, dentro de um Top 10 que inclui três americanas além de Gauff: Jessica Pegula (4ª), Madison Keys (6ª) e Amanda Anisimova (9ª).

Por sua vez, a brasileira Bia Haddad voltou ao Top 20 depois de seis semanas e segue como a melhor tenista latino-americana no ranking da WTA.

Bia, que foi eliminada na estreia em Cincinnati pela australiana Maya Joint, ganhou uma posição na lista graças à queda da russa Diana Shnaider, que era a 20ª e agora aparece como a 22ª.

Antes do US Open, a brasileira de 29 anos ainda vai disputar nesta semana o WTA 500 de Monterrey, no México, entrando diretamente nas oitavas de final. Seu primeiro jogo será na quarta-feira, contra a tcheca Marie Bouzkova.

-- Ranking da WTA publicado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 11225 pts

2. Iga Swiatek (POL) 7933 (+1)

3. Coco Gauff (EUA) 7874 (-1)

4. Jessica Pegula (EUA) 4903

5. Mirra Andreeva (RUS) 4733

6. Madison Keys (EUA) 4699

7. Zheng Qinwen (CHN) 4433

8. Jasmine Paolini (ITA) 4116 (+1)

9. Amanda Anisimova (EUA) 3869 (-1)

10. Elena Rybakina (CAZ) 3663

11. Emma Navarro (EUA) 3095

12. Karolina Muchova (CZE) 2838 (+2)

13. Elina Svitolina (UCR) 2834

14. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2786 (+2)

15. Clara Tauson (DIN) 2781

16. Paula Badosa (ESP) 2564 (-4)

17. Daria Kasatkina (AUS) 2361

18. Belinda Bencic (SUI) 2265 (+1)

19. Liudmila Samsonova (RUS) 2166 (-1)

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2074 (+1)

bds-gk/si/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP