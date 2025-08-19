Topo

Suzano fará 1ª oferta de cédulas de produto rural no valor de R$ 2 bilhões

São Paulo

19/08/2025 07h07

O conselho de administração da Suzano aprovou a sua primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 2 bilhões.

A definição da quantidade de CPR-Fs a ser emitida em cada série ocorrerá conforme o sistema de vasos comunicantes, pelo qual a quantidade de títulos de uma série será ajustada em função das demais séries, observando que a primeira série emitirá, no mínimo, 250 mil CPR-Fs, equivalentes a R$ 250 milhões.

A primeira série das CPR-Fs terá prazo de oito anos. Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios equivalentes a 96,50% das taxas DI.

A segunda série terá prazo de dez anos. Sobre o valor nominal atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à maior taxa entre: a taxa interna de retorno de títulos públicos de longo prazo indexados à inflação ou uma taxa mínima previamente definida pela companhia.

A terceira série das CPR-Fs terá prazo de até 12 anos e juros remuneratórios serão definidos de forma similar à segunda série.

O pagamento dos juros em todas as séries será realizado semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano.

Segundo a companhia, os recursos da oferta serão destinados para atividades de formação e de exploração de florestas homogêneas, bem como a conservação de floresta nativa.

