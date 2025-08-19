Topo

Notícias

Surto de legionelose em Nova York provoca cinco mortes

19/08/2025 01h24

Um surto de legionelose em Nova York matou cinco pessoas e provocou a hospitalização de outras 14, informaram as autoridades de saúde na segunda-feira. 

"O Departamento de Saúde da cidade de Nova York investiga um grupo de casos de legionelose em Central Harlem", afirma um comunicado divulgado pelo governo.

"Até 18 de agosto, foram registrados 108 casos confirmados, cinco mortes e 14 internações em curso", acrescenta a nota.

A legionelose, que não é transmitida de pessoa para pessoa, é causada por uma bactéria que pode se multiplicar em reservatórios de água e sistemas de ar condicionado. 

A propagação por meio de gotículas contaminadas pode causar febre e pneumonia, em particular entre pessoas com sistemas imunológicos debilitados.

A doença leva o nome do primeiro surto conhecido, em 1976, em um hotel na Filadélfia, onde veteranos militares da legião americana estavam em uma conferência. Mais de 220 pessoas ficaram doentes e 34 morreram.

gw/jgc/cjc/mas/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

ONU denuncia número recorde de mortes de trabalhadores humanitários em 2024

Estados republicanos enviam tropas a Washington

Europa reage com otimismo e cautela após reunião histórica sobre a Ucrânia em Washington

Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo de empresário que matou gari

'Mercado paralelo' de bags abre brecha para crimes de falsos entregadores

Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky

Após motim, cúpula da Câmara discute punição para quem bloquear trabalhos

Projeto sobre adultização: o que a lei já prevê e o que é novo na proposta

Surto de legionelose em Nova York provoca cinco mortes

Santos bate Atlético-MG e faz final do Brasileiro A2 com Botafogo