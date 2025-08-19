Suíça promete oferecer imunidade caso Putin aceite participar de conferência de paz

Topo

19/08/2025 10h49

A Suíça informou que vai oferecer imunidade ao presidente russo, Vladimir Putin, caso ele aceite participar de uma conferência de paz no país. A proposta foi anunciada nesta terça-feira (19) pelo ministro das Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis. O líder russo tem acesso limitado a outros países por conta de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele por crime de guerra.

No ano passado, o governo suíço definiu "as regras para conceder imunidade a uma pessoa sob mandado de prisão internacional. Se ela vier para uma conferência de paz, e não por motivos particulares", disse Cassis durante uma coletiva de imprensa com seu colega italiano, Antonio Tajani, em Berna.

Foi o presidente francês, Emmanuel Macron, que levantou a possibilidade de uma possível cúpula de paz entre Vladimir Putin e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, ser realizada na Europa, "em um país neutro, talvez a Suíça". Macron afirmou ainda que achava que o encontro deveria acontecer em Genebra, a sede europeia da ONU.

Diante da declaração, o ministro Cassis se disse totalmente preparado para organizar tal reunião e destacou a competência da Suíça nessa área, mas ressaltou que a Rússia tem ignorado o país desde que este decidiu impor a Moscou as sanções definidas pela União Europeia após a invasão da Ucrânia, em 2022.

"Tenho reiterado constantemente essa disposição (de organizar reuniões) durante meus contatos com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nos últimos meses (...) Mas eles me disseram que, desde que a Suíça adotou sanções europeias, eles naturalmente perderam parte da vontade de fazer reuniões aqui", reconheceu o chefe da diplomacia.

O ministro também mencionou um precedente recente, durante a Assembleia da União Parlamentar Internacional, que teve a participação, em Genebra, da presidente do Senado russo e colaboradora próxima de Vladimir Putin, Valentina Matvienko, que também está sujeita a sanções por seu apoio à guerra.

O presidente russo visitou Genebra pela última vez para a cúpula em 16 de junho de 2021 com Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos.

As negociações bilaterais russo-ucranianas mais recentes ocorreram em Istambul, na Turquia, que, apesar de ser membro da Otan, é considerada mais amigável por Moscou.

(Com AFP)

