STJ nega pedido de liberdade para Hytalo Santos e marido

Hytalo Santos - Marcelo Gonçalves/Folhapress
Hytalo Santos Imagem: Marcelo Gonçalves/Folhapress
19/08/2025 16h27Atualizada em 19/08/2025 16h50

O ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou hoje pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, para que os dois respondam em liberdade.

O que aconteceu

Não há motivo para rever a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, argumentou ministro. Para o magistrado, a Justiça paraibana fundamentou a existência de crimes graves na investigação contra os dois.

Schietti também escreveu que não há ilegalidade "manifesta e intolerável" na ordem de prisão. "Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura", explicou o ministro.

Defesa apresenta recurso contra a decisão. Além disso, o advogado Felipe Cassimiro afirmou ao UOL que seguirá recorrendo na Justiça da Paraíba.

Advogados negam intenção de fuga. A defesa também alegou que a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

Transferência para presídio

Hytalo e Israel foram transferidos ontem para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ambos estavam detidos, até então, na cadeia do 1ºDP de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles haviam sido presos na cidade na última semana.

Fotógrafos registraram o momento da transferência dos dois. Hytalo aparentou estar abalado, e saiu chorando.

MC Euro, marido do influenciador Hytalo Santos, ao ser transferido - Alexandre Serpa/Ato Press/Folhapress - Alexandre Serpa/Ato Press/Folhapress
MC Euro, marido do influenciador Hytalo Santos, ao ser transferido
Imagem: Alexandre Serpa/Ato Press/Folhapress

Os influenciadores ficarão em Pinheiros até a Justiça decidir transferi-los para a Paraíba. O casal estava preso na cadeia pública de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, desde sexta-feira (15) após uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão preventiva.

O casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo Santos nas redes sociais em que adolescentes aparecem em vídeos em performances de danças sensuais e até se beijando.

As acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na "adultização" de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

