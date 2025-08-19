Topo

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

19/08/2025 06h43

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, copreside nesta terça-feira (19) uma reunião virtual da "coalizão de voluntários" após as conversas de segunda-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou um porta-voz do governo trabalhista à AFP. 

"O primeiro-ministro copresidirá esta manhã uma reunião virtual da Coalizão de Voluntários para informar os líderes sobre os resultados das conversações em Washington e discutir os próximos passos", indicou o porta-voz.

Após a reunião de segunda-feira entre Trump e Zelensky, que teve a participação de vários líderes europeus, entre eles Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chefe de Governo alemão Friedrich Merz, foi mencionada a possibilidade de um encontro de cúpula em breve entre o presidente ucraniano e Putin.

A esperança de um avanço nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia aumentou depois que Trump disse ter conversado por telefone com o presidente Putin, com quem se reuniu na semana passada no Alasca.

Se confirmada, seria a primeira reunião entre Zelensky e Putin desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase três anos e meio.

