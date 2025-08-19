Topo

Notícias

S&P reafirma ratings dos EUA em AA+/A-1+, com perspectiva estável

São Paulo

19/08/2025 08h37

A S&P Global reafirmou os ratings soberanos AA+ de longo prazo e A-1+ de curto prazo dos EUA, mantendo perspectiva estável. Em comunicado, a agência de classificação de risco aponta que o governo Trump conseguiu aprovar seu projeto de lei fiscal, sete meses depois de assumir o poder, e continua reformulando o regime de comércio internacional dos EUA.

A S&P também prevê que, com o aumento efetivo de tarifas, a "significativa" receita com tarifas compensará de modo geral os resultados fiscais mais fracos ligados à nova legislação, que estabelece tanto cortes quanto aumentos de impostos e gastos.

A perspectiva estável, por sua vez, reflete a expectativa da S&P de resiliência da economia dos EUA, assim como "execução plausível e eficaz da política monetária" e "déficits fiscais altos, mas não crescentes".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

Guterres ressalta um dos anos mais letais para trabalhadores humanitários

Primeira usina de etanol de trigo é inaugurada

Calor fora da época em SP e outros Estados do Brasil deve começar na quarta-feira

Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Nem homens, nem estresse: comunidades 100% femininas florescem na China

Brasil pede que Meta remova bots que se passam por crianças e têm conversas sexuais

Resposta de Israel sobre proposta de cessar-fogo será dada nesta semana

Aliados da Ucrânia se reúnem com a esperança de avanços nas negociações de paz