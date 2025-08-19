S&P afirma classificação de crédito "AA+" dos EUA e cita receita com tarifas

(Reuters) - A S&P Global afirmou na segunda-feira sua classificação de crédito "AA+" para os Estados Unidos, dizendo que a receita das tarifas do presidente Donald Trump compensará o impacto fiscal de sua recente lei de corte de impostos e gastos.

Trump sancionou em julho o pacote de leis de corte de impostos e gastos, tornando também permanentes os cortes de impostos de Trump de 2017.

"Em meio ao aumento das alíquotas tarifárias efetivas, esperamos que a receita tarifária significativa compense, em geral, os resultados fiscais mais fracos que, de outra forma, poderiam estar associados à recente legislação fiscal, que contém tanto cortes quanto aumentos de impostos e gastos", disse a S&P em um comunicado.

"Neste momento, parece que uma receita tarifária significativa tem o potencial de compensar os aspectos de aumento do déficit da recente legislação orçamentária."

Os EUA relataram um salto em julho de US$21 bilhões nas cobranças de impostos alfandegários com as tarifas de Trump, mas o déficit orçamentário do governo ainda cresceu quase 20% no mesmo mês, para US$291 bilhões.

Desde que retornou ao poder em janeiro deste ano, Trump lançou uma guerra comercial global com uma série de tarifas que têm como alvo produtos e países individuais.

A S&P disse que a perspectiva para a classificação dos EUA permanece estável. A agência de recomendação de risco espera que o Federal Reserve, que Trump tem criticado com frequência por não cortar os juros rapidamente, "enfrente os desafios de reduzir a inflação doméstica e lidar com as vulnerabilidades do mercado financeiro".

A agência projetou que o déficit do governo geral do país será em média de 6,0% do PIB durante o período de 2025-2028, abaixo dos 7,5% em 2024, e de uma média de 9,8% do PIB em 2020-2023.

A Moody's rebaixou a classificação da dívida soberana dos EUA em maio, citando o aumento da dívida.

(Reportagem de Disha Mishra e Shubham Kalia em Bengaluru)