Senador Fabiano Contarato é o entrevistado no DR com Demori

19/08/2025 09h00

Política, segurança pública e direitos humanos estão entre os temas do próximo programa DR com Demori, que recebe o senador Fabiano Contarato. Na conversa, o parlamentar relembrou momentos da trajetória profissional, da atuação como delegado de polícia até a entrada na política, principalmente as dualidades e os desafios da rotina no Congresso Nacional. O senador também fez uma análise sobre medidas adotadas pelo governo norte-americano que impactam a economia brasileira. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (19), na TV Brasil.

Natural do Espírito Santo, Fabiano Contarato trilhou um caminho incomum até chegar à carreira pública. Ex-delegado da Polícia Civil, o senador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) não acreditava, inicialmente, na política. 

"Eu achava que não era para mim. Criminalizava, assim como muita gente. Mas entendi que é só por meio dela que se transforma, de fato, a vida das pessoas", disse.

O senador comentou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, classificando-as como uma forma de "chantagem". 

"Não é razoável imaginar que o presidente de outra nação exija que o chefe do Executivo interfira em um julgamento do Poder Judiciário. Esse ataque, feito com o objetivo de se perpetuar no poder, é muito grave", pondera.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

