Topo

Notícias

'Sem intervenção': México critica EUA por presença militar na Venezuela

Francisco Canedo - 4.mar.2025/Xinhua
Imagem: Francisco Canedo - 4.mar.2025/Xinhua
do UOL

Em colaboração com UOL

19/08/2025 19h29

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou os Estados Unidos pelo deslocamento de navios de guerra para o litoral da Venezuela. A declaração foi dada, nesta terça-feira (19), durante coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Claudia Sheinbaum afirmou que a medida adotada pelos Estados Unidos fere os princípios da soberania de um país. Durante o discurso ela fez um apelo ao presidente Donald Trump: 'Sem intervenção'.

"Está claramente estabelecido em nossa Constituição e é sempre nossa posição: a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a resolução pacífica de controvérsias", destacou a presidente do México.

De acordo com a Reuters, três navios de guerra dos EUA com mísseis guiados estão a caminho da Venezuela para combater cartéis de drogas latino-americanos. Cerca de quatro mil marinheiros e fuzileiros navais devem se deslocados para a costa do país sul-americano.

Do outro lado, o presidente Venezuelano Nicolás Maduro garantiu que a Venezuela é um território livre de plantações ou laboratório de drogas. Sobre o envio de tropas americanas, Madura Maduro disse que enviaria 4,5 milhões de "milicianos" armados para "proteger a nação", segundo a Reuters.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Namorado confessa que matou aluna trans da Unesp com a ajuda do amante PM

Decisão de Dino pode trazer graves consequências aos bancos, diz jurista

Trump diz que Putin e Zelenskiy estão tentando marcar reunião

'Sem intervenção': México critica EUA por presença militar na Venezuela

Diplomatas de Israel e Síria se reuniram em Paris para discutir "desescalada"

Justiça da Colômbia ordena libertação do ex-presidente Álvaro Uribe enquanto recorre de condenação (Tribunal Superior)

Ministro sírio se reuniu com delegação israelense para conversas sobre estabilidade regional

Presidente da CBF diz que vetou camisa vermelha para Copa do Mundo de 2026

Filho de Tite assume Santos como interino após demissão de Cleber Xavier

O que está por trás dos acidentes aéreos na África?

Juiz determina transferência de Hytalo Santos para prisão na Paraíba