'Sem intervenção': México critica EUA por presença militar na Venezuela

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou os Estados Unidos pelo deslocamento de navios de guerra para o litoral da Venezuela. A declaração foi dada, nesta terça-feira (19), durante coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Claudia Sheinbaum afirmou que a medida adotada pelos Estados Unidos fere os princípios da soberania de um país. Durante o discurso ela fez um apelo ao presidente Donald Trump: 'Sem intervenção'.

"Está claramente estabelecido em nossa Constituição e é sempre nossa posição: a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a resolução pacífica de controvérsias", destacou a presidente do México.

De acordo com a Reuters, três navios de guerra dos EUA com mísseis guiados estão a caminho da Venezuela para combater cartéis de drogas latino-americanos. Cerca de quatro mil marinheiros e fuzileiros navais devem se deslocados para a costa do país sul-americano.

Do outro lado, o presidente Venezuelano Nicolás Maduro garantiu que a Venezuela é um território livre de plantações ou laboratório de drogas. Sobre o envio de tropas americanas, Madura Maduro disse que enviaria 4,5 milhões de "milicianos" armados para "proteger a nação", segundo a Reuters.