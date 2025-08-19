Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025 já foi disponibilizado pelo governo federal. As retiradas seguem a data de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa efetuar o saque.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário do FGTS

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador retire parte do saldo disponível na conta do FGTS no mês do seu aniversário. Nesse formato, caso haja demissão, não será possível sacar todo o valor da conta, apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional (saque-rescisão), o profissional desligado sem justa causa tem direito ao saldo total da conta do FGTS, acrescido da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do optante e o prazo para retirar o valor é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para receber o dinheiro, que, segundo a Caixa, será depositado em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês de aniversário.

Também é possível, via aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não exista contrato ativo de antecipação. Nessa situação, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor do saque-aniversário

O montante liberado é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos das contas no FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que muda conforme o saldo disponível: