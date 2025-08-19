Topo

São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores

19/08/2025 23h46

O São Paulo avançou para as quartas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (19) ao derrotar o colombiano Atlético Nacional por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos. 

O gol de André Silva aos três minutos colocou o clube paulista na frente neste jogo de volta, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e um pênalti convertido por Alfredo Morelos no segundo tempo (70') deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis. O jogo de ida, na semana passada em Medellín, havia terminado empatado em 0 a 0. 

O colombiano Edwin Cardona foi expulso aos 70 minutos por receber o segundo cartão amarelo.

Nas penalidades, Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz e Cédric Soares cobraram com sucesso para o Tricolor Paulista. Rafael, por sua vez, defendeu o chute de Matheus Uribe, enquanto Marino Hinstroza acertou a trave.

Campeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU, que duelam na quinta-feira, após a vitória do time carioca por 1 a 0 no Rio de Janeiro. 

- São Paulo abre aos 3 minutos -

Buscando ideias no meio-campo após o empate da semana passada, o técnico do São Paulo, o argentino Hernán Crespo, colocou o criativo Rodriguinho, de 21 anos, no time titular. 

A possibilidade de Lucas Moura, de 33 anos, vinha sendo discutida nos dias que antecederam a partida, mas o ex-astro do Paris Saint-Germain e do Tottenham teve que esperar sua vez no banco, entrando no segundo tempo, quando a partida já estava ficando complicada para o time da casa. 

Empurrado pela torcida no Morumbi lotado, com mais de 65 mil torcedores, o Tricolor entrou em campo cheio de vontade, e o próprio Rodriguinho finalizou com menos de um minuto de jogo. 

O gol da equipe paulista não demorou a sair. André Silva finalizou livre após um escanteio cobrado pelo zagueiro argentino Alan Franco (3'). 

Embora o Atlético Nacional parecesse avançar suas linhas com o passar do tempo, não chegou a levar muito perigo para Rafael. 

O São Paulo continuou pressionando e, aos 26 minutos, Marcos Antônio tentou a sorte com um chute forte de cerca de 30 metros, que foi para fora.

- Reação e pênaltis -

O técnico do Atlético Nacional, o também argentino Javier Gandolfi, repetiu sua escalação, mostrando um voto de confiança em Cardona após sua péssima noite sete dias antes, na qual perdeu dois pênaltis. 

Cardona e Marlos Moreno começaram a entrar no jogo no segundo tempo, e Gandolfi dobrou sua aposta com a entrada de Matheus Uribe para tentar ganhar força no meio-campo. Surtiu efeito. 

Aos 63 minutos, Rafael vacilou pela primeira vez: Marino Hinestroza chutou de meia distância e o goleiro cedeu rebote, mas se recuperou a tempo quando Morelos buscava a bola perdida. 

Pouco depois, o próprio Morelos caiu na área, derrubado por Enzo Díaz. O VAR interveio e o pênalti foi marcado. 

O próprio Morelos converteu. Rafael adivinhou o canto, mas a boa execução do atacante acabou prevalecendo sobre o goleiro. 

A expulsão de Cardona em um confronto com o venezuelano Nahuel Ferraresi interrompeu a reação dos visitantes. 

O São Paulo assumiu o controle, mas sem precisão nas conclusões. Ferreirinha desperdiçou uma chance quando tinha tudo a seu favor aos 83 e 89 minutos, e Luciano tampouco conseguiu marcar em outra ocasião, aos 84.

E assim, a disputa foi para os pênaltis. No final, quem comemorou foi Rafael e sua equipe, junto com a torcida tricolor.

Escalações:

São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Alan Franco (Henrique Carmo, 88'), Sabino - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho (Lucas Moura, 60'), Enzo Díaz - Luciano, André Silva (Ferreirinha, 74'). Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Jorman Campuzano, Juan Zapata (Matheus Uribe, 56') - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno (Jun Bauza, 86') - Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG).

