Salário mínimo teve valor atualizado em 2025; veja total do piso nacional

19/08/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Isso aconteceu porque, embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, os salários referentes a cada mês são pagos no mês seguinte. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque apenas agora.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês no exercício de atividade remunerada e serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O reajuste atual representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% — percentual superior à inflação do período. Ainda assim, o valor ficou menor do que poderia devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Antes, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais vantajoso para o trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra anterior, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite extra: o aumento das despesas públicas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre 3,2% de crescimento, o cálculo aplicará apenas o teto de 2,5%.

O valor do salário mínimo influencia diretamente o pagamento de aposentadorias, especialmente do INSS, e de programas sociais. Por isso, o governo busca evitar elevações muito expressivas, a fim de controlar impactos no orçamento em momentos de ajuste fiscal.

