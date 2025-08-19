Rússia diz que qualquer reunião de líderes sobre Ucrânia precisa ser cuidadosamente preparada

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça-feira que qualquer reunião sobre a Ucrânia envolvendo líderes nacionais precisa ser cuidadosamente preparada.

As falas de Lavrov foram feitas um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se reuniram e expressaram esperança de que suas discussões pudessem abrir caminho para conversas a três envolvendo o presidente russo, Vladimir Putin.

Falando no canal Rossiya-24 da TV estatal, Lavrov disse que a Rússia continua comprometida com os esforços destinados a resolver o conflito na Ucrânia, incluindo os formatos bilateral e trilateral.

"O presidente reiterou isso muitas vezes", disse Lavrov. "O ponto principal é que esses formatos não são buscados por causa da cobertura da mídia ou das transmissões noturnas."

Ele acrescentou: "Quaisquer contatos que envolvam líderes nacionais precisam ser preparados com o máximo de rigor".

(Reportagem da Reuters)