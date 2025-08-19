Topo

Notícias

Rio terá máquinas de apostas em bares e outros estabelecimentos

Aplicativo de apostas esportivas da Bet365 no celular - Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Aplicativo de apostas esportivas da Bet365 no celular Imagem: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

19/08/2025 13h20

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, regulamentou hoje o funcionamento de terminais de apostas em estabelecimentos comerciais.

O que aconteceu

Decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial fluminense. Conforme o texto, estão autorizados o uso dos chamados VLTs (terminais eletrônicos de apostas, na sigla em inglês), totens e outros equipamentos para apostas.

Máquinas ficarão em estabelecimento ligados ao universo esportivo ou de entretenimento — como bares de esportes — ou em locais temáticos com ênfase na experiência do apostador. As lojas e os equipamentos serão autorizados e fiscalizados pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).

Equipamentos serão credenciados e homologados. A Loterj explicou que as máquinas serão rastreáveis e terão sistema de proteção de dados.

Só jogadores previamente cadastrados poderão usar. Como manda a lei, o acesso será proibido para menores de 18 anos. Os equipamentos exibirão sinalizações sobre a idade mínima e uso responsável.

Também para facilitar monitoramento, pagamento será apenas por Pix. A chave Pix utilizada nas apostas deve estar vinculada ao CPF do apostador brasileiro ou ao passaporte, no caso de estrangeiros.

Estamos implantando um modelo de operação seguro, transparente e moderno, onde cada aposta é fiscalizada e cada operação controlada. Este é um marco para o Rio, com benefícios concretos para toda a sociedade fluminense.
Hazenclever Lopes Cançado, presidente da Loterj, em nota

Governo prevê criação de até 65 mil vagas de emprego e impacto direto na economia e no turismo. "O Rio de Janeiro reafirma seu compromisso com a inovação, a responsabilidade social e o desenvolvimento econômico", disse Hazenclever.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Gucci, Dior e Louis Vuitton enfrentam crise em meio ao declínio do mercado de luxo

EUA e líderes europeus seguem sem consenso sobre garantias à Ucrânia e concessões à Rússia

Dino reitera decisão sobre leis estrangeiras e dá explicação sobre tribunais internacionais

Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA