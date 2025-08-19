Reservistas israelenses ficam desiludidos enquanto Netanyahu amplia guerra em Gaza

Por Emily Rose

JERUSALÉM (Reuters) - Enquanto Israel procura expandir sua ofensiva em Gaza, uma medida de como o humor do país mudou no conflito de quase dois anos é o descontentamento evidente entre alguns reservistas que estão sendo convocados para servir mais uma vez.

Logo após o ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel pelo grupo militante palestino Hamas, os israelenses largaram tudo -- lua de mel, estudos e novas vidas no exterior -- para correr para casa e lutar.

Agora, alguns expressam desilusão com os líderes políticos que os mandam de volta para a batalha, enquanto os militares se preparam para assumir o controle da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave.

De acordo com um estudo realizado pelo Agam Labs da Universidade Hebraica, que mediu o sentimento sobre a nova campanha entre mais de 300 pessoas que servem na guerra atual, 25,7% dos reservistas disseram que sua motivação havia diminuído significativamente em comparação com o início da campanha.

Outros 10% disseram que sua motivação diminuiu ligeiramente.

Quando solicitados a descrever seus sentimentos em relação à campanha, o maior grupo -- 47% -- dos entrevistados expressou emoções negativas em relação ao governo e sua maneira de lidar com a guerra e as negociações com os reféns.

Em março, antes do anúncio da última ofensiva, a agência de notícias israelense Ynet informou que o número de reservistas que se apresentaram ao serviço estava 30% abaixo do número solicitado pelos comandantes militares.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu destruir o Hamas depois que o grupo atacou Israel em 7 de outubro de 2023, no dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto, matando 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Mas a guerra se arrastou, com o Hamas ainda lutando e os israelenses condenando seu primeiro-ministro por não conseguir chegar a um acordo com o grupo militante para obter a libertação dos reféns, apesar de muitos esforços de mediação.

"ESTA GUERRA É TOTALMENTE POLÍTICA"

Os reservistas estavam entre os milhares de israelenses que participaram de uma greve nacional no domingo, um dos maiores protestos em apoio às famílias dos reféns, pedindo a Netanyahu que chegasse a um acordo com o Hamas para acabar com a guerra e libertar os prisioneiros restantes.

Um desses manifestantes furiosos foi Roni Zehavi, um piloto da reserva que parou de servir por princípio, depois de mais de 200 dias de serviço, quando o último cessar-fogo fracassou.

Ele disse que, quando os reservistas eram alistados, faziam tudo o que era exigido sem dizer uma palavra. Mas, então, perguntas como "para onde isso vai?" começaram a surgir, lembrou ele.

Os reservistas acusaram o governo -- a administração mais à extrema-direita da história de Israel -- de perpetuar a guerra por motivos políticos.

"Essa guerra é totalmente política, não tem outro objetivo a não ser manter Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro", disse ele à Reuters.

"Ele está disposto a fazer tudo o que for necessário, a sacrificar os reféns, os soldados mortos, os cidadãos mortos -- a fazer o que for necessário para que ele e sua esposa permaneçam no poder. Essa é a tragédia do Estado de Israel e é a realidade".

Solicitado a comentar sobre o desencanto manifestado por alguns reservistas, o Exército israelense disse que vê grande importância no serviço de reserva e que cada caso de ausência é examinado.

"Nessa desafiadora realidade de segurança, a contribuição dos reservistas é essencial para o sucesso das missões e para a manutenção da segurança do país", disse.

O gabinete do primeiro-ministro não estava imediatamente disponível para comentários.

Até o momento, Netanyahu tem resistido aos apelos para que seja instaurado um inquérito estatal -- no qual ele poderia ser implicado -- sobre as falhas de segurança do ataque de 7 de outubro. Ele disse que tal investigação não deve ser iniciada enquanto a guerra ainda estiver em andamento. Alguns de seus parceiros de coalizão de extrema-direita ameaçaram derrubar o governo caso a guerra termine sem atingir todos os objetivos declarados.

Quando Israel convocou 360.000 reservistas após o ataque de 7 de outubro, a maior mobilização compulsória desse tipo desde a Guerra do Yom Kippur de 1973, recebeu uma resposta entusiasmada.

O clima entre alguns reservistas parece diferente agora.

"Não farei parte de um sistema que sabe que matará os reféns. Simplesmente não estou preparado para aceitar isso. E eu realmente temo isso, a ponto de me deixar acordado à noite", disse um médico de combate à Reuters. Ele pediu para não ser identificado, pois não estava autorizado a falar.

De acordo com o Canal 12 de Israel, os militares planejam convocar 250.000 reservistas para a ofensiva na Cidade de Gaza.

Israel perdeu 898 soldados e milhares ficaram feridos na guerra de Gaza, o conflito mais longo do país desde a guerra de 1948 que acompanhou sua criação. Sua resposta militar ao ataque do Hamas matou mais de 61.000 pessoas em Gaza, incluindo muitas crianças, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

O serviço militar é obrigatório em Israel, uma pequena nação com menos de 10 milhões de habitantes, mas o país depende muito dos reservistas em tempos de crise. O serviço de reserva é tecnicamente obrigatório, embora as penalidades por evasão geralmente dependam da disposição do comandante direto de aplicar a punição.

A Reuters entrevistou 10 reservistas israelenses para esta matéria.