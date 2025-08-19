Receita da Xiaomi sobe 30,5% no 2º trimestre, impulsionada por remessas de smartphones

Por Che Pan e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - Um aumento nas remessas de smartphones, especialmente no Sudeste Asiático, ajudou a impulsionar a receita da Xiaomi no segundo trimestre em 30,5%, disse a fabricante de smartphones e veículos elétricos nesta terça-feira, em um cenário de mercado global lento.

O presidente da Xiaomi, Lu Weibing, no entanto, reduziu ligeiramente a meta da empresa em relação às remessas de smartphones para 175 milhões, em comparação com a meta de 180 milhões estabelecida no primeiro trimestre.

"Esperamos que o mercado geral de smartphones tenha pouco ou nenhum crescimento este ano", disse Lu em uma teleconferência com repórteres. "Se houver algum aumento, ele poderá ficar em torno de 0,1% a 0,2%. Isso é um pouco diferente do crescimento que havíamos previsto no início do ano", disse ele.

A receita para o trimestre encerrado em 30 de junho foi de 116 bilhões de iuanes (US$16,16 bilhões), superando a média de 114,7 bilhões de iuanes de 15 estimativas de analistas compiladas pela LSEG.

O lucro líquido ajustado aumentou 75,4% em relação ao ano anterior, para 10,8 bilhões de iuanes, superando a estimativa média de 10,1 bilhões de iuanes, de acordo com dados da LSEG.

A terceira maior fabricante de smartphones do mundo tornou-se a marca de smartphone mais vendida no Sudeste Asiático no segundo trimestre e ficou em segundo lugar em termos de remessas na Europa, segundo a empresa.

Globalmente, ela ficou em terceiro lugar, com uma participação de mercado de 14,7%, disse a empresa, citando dados do pesquisador Canalys.

As remessas globais de smartphones da Xiaomi no segundo trimestre aumentaram 0,6% em relação ao ano anterior, para 42,4 milhões de aparelhos. No entanto, sua receita com smartphones diminuiu 2,1%, para 45,5 bilhões de iuanes, devido a um preço médio de venda mais baixo.

Seu negócio deficitário de veículos elétricos gerou 20,6 bilhões de iuanes em receita durante o segundo trimestre, acima dos 18,1 bilhões do primeiro trimestre. Ela entregou 81.302 veículos elétricos no trimestre encerrado em junho, em comparação com as entregas de 75.869 carros SU7 entre janeiro e março.

Seu segundo modelo de EV, o YU7, foi lançado no final de junho, com as entregas começando apenas no mês passado, o que significa que ainda não foi refletido nos resultados.

As ações da Xiaomi listadas em Hong Kong fecharam em queda de 1,2%, a 52,40 dólares de Hong Kong. As ações subiram 52% até o momento este ano.