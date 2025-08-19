Quer uma limpeza profunda na pele? Este esfoliante vai te surpreender

Por usar maquiagem diariamente, gosto de caprichar na limpeza da pele - afinal de contas, nem sempre uma boa camada de protetor solar com cor e pó é capaz de disfarçar os cravinhos mais aparentes.

O Dermotivin Scrub, da Galderma, é o meu esfoliante facial favorito para vivenciar a sensação única de rosto lisinho e macio. Uso há bastante tempo e conto a seguir todas as minhas impressões sobre o produto:

O que eu gosto

Textura. Com microesferas esfoliantes, o Dermotivin Scrube tem textura cremosa, mas é um pouquinho mais "arenoso", digamos, do que os esfoliantes comuns. A impressão, muitas vezes, é a de que se está aplicando areia da praia no rosto, pois os grânulos são minúsculos. Justamente por essas características, sinto que o produto esfolia o rosto por inteiro. Mas entendo quem estranhe a textura.

Aroma. Tem um perfume levemente cítrico, suave, que remete a cheiro de limpeza, sabe? Para mim isso potencializa a sensação de frescor pós-aplicação.

Rendimento. Basta um pouquinho só de produto por aplicação para fazer uma limpeza efetiva. Como é um esfoliante mais potente do que outros no mercado, aplicar duas ou três vezes por semana é o suficiente para garantir um bom efeito. Por isso, a embalagem com 60g rende muito.

Eficiência. O Dermotivin Scrub, da Galderma, é, de longe, o esfoliante mais incrível que já usei. Ele remove cravinhos e células mortas e deixa mesmo a face renovada, mais sedosa e macia. De vez em quando surgem alguns milliuns no meu rosto - aquelas bolinhas brancas ou amareladas que aparecem sob a pele e são causadas pelo acúmulo de queratina sob a superfície - e o produto é o único capaz de removê-las. Eu aplico um pouquinho só na ponta do dedo e vou massageando a região do millium, que, aos poucos, vai ficando mais durinho e acaba sendo eliminado dias depois.

Pontos de atenção

Embalagem. A empresa precisa rever a qualidade da embalagem, que é ruim para um produto tão bom. Ela não fecha direito e é preciso tomar cuidado com o local onde você a deixa, sob o risco de entrar água por baixo e estragar o produto. Além disso, é complicado usar o esfoliante até o fim, porque o produto fica acumulado no frasco e não "desce". Às vezes, é preciso cortar a embalagem para aproveitar o Dermotivin até o final.

Sensibilidade. Quando a pele está mais ressecada ou é do tipo sensível, é preciso tomar cuidado com a frequência, a quantidade de produto e os movimentos para aplicá-lo, pois ele pode agredir o rosto. Nesses casos, o ideal é passar somente em cima do cravo ou usar com moderação.

Aplicação. É importante tomar cuidado com a região dos olhos, pois em contato com eles as microesferas podem causar ardência e até mesmo machucá-los.

Quem pode gostar também?

Conforme os comentários disponíveis na Amazon, o Dermotivin Scrub, da Galderma, é um sabonete cremoso esfoliante bem cotado e democrático para quem deseja uma face lisinha e livre de células mortas. Quem tem pele sensível ou questões como acne e rosácea deve consultar um dermatologista antes de usar.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.