Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ofereceu ao presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, um encontro bilateral entre os dois países em Moscou, de acordo com a agência de notícias AFP.

O que aconteceu

Putin convidou Zelensky para conversa na capital russa. A agência de notícias AFP noticiou que o presidente russo convidou o presidente ucraniano para uma reunião em Moscou em uma ligação com Trump ontem. De acordo com as fontes, o líder ucraniano recusou a proposta.

Convite ocorre após cúpula entre Europa e Estados Unidos. Ontem, Donald Trump se reuniu com Zelensky e os líderes europeus Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz para um acordo de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Sem acordo. A reunião não teve uma conclusão, mas serviu como uma maneira de aprofundar os debates sobre as exigências bilaterais.

Trump e Putin se encontraram no Alasca. Há quatro dias, os dois líderes se reuniram para novas tratativas a respeito do fim do conflito. Europa e Ucrânia ficaram de fora.

Reunião trilateral. Após a cúpula de ontem, o americano telefonou ao russo e sugeriu um encontro entre Kiev, Washington e Moscou.

Trump diz para países colaborarem. Em entrevista à Fox News, ele pediu que Zelensky seja flexível ao ceder territórios para o adversário. E voltou a alertar Putin sobre uma "situação difícil" caso ele não coopere para a paz. "Espero que o presidente Putin seja bom, e espero que Zelensky, mostre alguma flexibilidade."