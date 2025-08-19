Topo

Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou

19/08/2025 11h03

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs organizar em Moscou uma reunião bilateral com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante uma ligação telefônica com Donald Trump na segunda-feira, informaram à AFP fontes próximas às negociações.

"Putin mencionou Moscou", afirmou uma fonte. O presidente ucraniano, que estava na Casa Branca com líderes europeus no momento da ligação, "respondeu que não", acrescentou.

