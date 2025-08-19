Projeto sobre adultização: o que a lei já prevê e o que é novo na proposta

A Câmara dos Deputados deve analisar nesta semana o projeto de lei contra a "adultização" nas redes sociais. O texto, segundo especialistas consultados pelo UOL, preenche lacunas na legislação atual para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

O que aconteceu

O ECA é hoje o principal instrumento para garantir os direitos e a proteção das crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, entretanto, não considera o cenário digital. "Precisamos avançar a discussão no Congresso, porque hoje, realmente, existe um vácuo, uma lacuna muito grande sobre a proteção para as crianças e adolescentes no ambiente online", afirma Laís Peretto, diretora-executiva da ONG Childhood Brasil.

Há legislação para punir o agressor, mas não para atribuir responsabilidade sobre esses crimes na internet, dizem especialistas. "Não existe uma legislação hoje para tratar da responsabilização de quem permite a disseminação, a monetização e a lucratividade de determinado tipo de conteúdo", explica Renato Godoy, gerente de Relações Governamentais do Instituto Alana. Para ele, a proposta em discussão na Câmara chama a responsabilidade não só para as plataformas de redes sociais, mas para toda a sociedade.

O texto traz mudanças na responsabilidade das redes sociais. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado e passou a avançar na Câmara após o vídeo do influenciador Felca sobre "adultização", que já teve mais de 46 milhões de visualizações. Outros mais de 60 projetos sobre o tema devem ser analisados por uma comissão a partir de amanhã.

A expectativa é que a proposta seja pautada nesta semana. O texto está na Comissão de Comunicação da Casa sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). Ele tem afirmado que a nova redação está "madura" e afasta qualquer possível suspeita de "censura".

A oposição, principalmente o PL, tem dito que fará obstrução dos trabalhos a qualquer sinal de censura dentro do projeto. Os deputados dizem que o governo usa o tema de proteção das crianças para regular as redes sociais. Reportagem do UOL mostrou que o tema ameaça rachar a direita no Congresso.

Temos uma legislação robusta, mas, na parte das violências que acontecem no ambiente online e da proteção da infância, estamos um pouco atrasados quando olhamos para os países mais maduros. A gente ouve 'mas já é crime, o agressor já pode ser criminalizado'. Sim, o agressor pode ser criminalizado, mas precisamos ter todo um mecanismo de denúncia e de fiscalização que funcione, e mais do que isso, que o facilitador também seja responsabilizado

Laís Peretto, diretora-executiva da Childhood Brasil

O que deve mudar com o "ECA digital"

Entre as principais mudanças previstas no projeto está a prevenção de riscos de conteúdos nocivos por parte das plataformas. O texto prevê que as empresas, como Meta (dona de Instagram, Facebook e WhatsApp), Youtube e TikTok, devem "tomar medidas razoáveis" para prevenir e mitigar riscos às crianças expostas a possíveis conteúdos nocivos nas redes sociais.

Exploração sexual e promoção de jogos de azar são alguns dos conteúdos nocivos apontados no projeto. "O disposto neste artigo não exime os pais e responsáveis, as pessoas que se beneficiam financeiramente da produção ou distribuição de qualquer representação visual de criança ou adolescente e as autoridades administrativas, judicial e policiais de atuarem para impedir sua exposição às situações violadoras", afirma.

Há trechos que endurecem as regras para as empresas donas das redes sociais. É o caso da proibição do uso de "técnicas de perfilamento". Ou seja, as plataformas serão vedadas de direcionar anúncios comportamentais a crianças e adolescentes.

As plataformas deverão verificar a idade dos usuários, caso o projeto seja aprovado. Além disso, adolescentes de até 16 anos devem ter seus perfis vinculados aos de seus pais ou responsáveis. As empresas devem "aprimorar, de maneira contínua, seus mecanismos de verificação de idade para identificar contas operadas por crianças", diz o texto.

O projeto também prevê que as empresas devem adotar um design que desestimule o consumo excessivo de conteúdo. Entre as medidas estão, por exemplo, desabilitar a reprodução automática de vídeos ou recompensas ao usuário pelo tempo logado na plataforma.

As famílias também deverão supervisionar a atividade das crianças e adolescentes na internet. O texto diz que as plataformas devem dar acesso total aos pais ou responsáveis às conta dos filhos. Com isso, eles poderão identificar adultos que tentarem se comunicar com a criança, por exemplo. Antes, a proposta previa que as plataformas eram obrigadas a proibir o uso das redes por crianças.

O relator sugere também a criação de uma "autoridade nacional" para fiscalizar o cumprimento da nova lei. "A ideia busca aproximar a redação do projeto com a empresa na proposta que deu origem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, considerando as semelhanças entre as duas normas no que diz respeito à sua origem e ao papel da autoridade nacional de regulamentação e fiscalização", diz o relatório.

O que ficou de fora

Inicialmente, a proposta aprovada no Senado previa o conceito de "dever do cuidado". Na prática, o texto determinava que as plataformas deveriam retirar proativamente publicações nocivas às crianças e aos adolescentes, ou seja, sem que haja uma determinação judicial. O "dever do cuidado" foi retirado do novo texto, o que é visto como uma vitória das empresas.

O atual texto não discute a monetização de conteúdos ligados ao público infantil. Na avaliação de especialistas, esse é um dos tópicos a ser analisado em um futuro próximo. Publicamente, as organizações que discutem o tema preferem focar na aprovação do projeto que está mais avançado na Câmara. No entendimento delas, levantar possíveis defasagens da atual proposta pode atrapalhar sua aprovação.