Topo

Notícias

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

19/08/2025 11h47

LISBOA (Reuters) - O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse na terça-feira que o processo para tornar a Ucrânia membro da União Europeia precisa avançar e que a Europa deve fazer parte das futuras negociações de paz ao lado da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos.

Costa, que informou os membros do conselho sobre a cúpula de segunda-feira em Washington por meio de uma chamada de vídeo de Lisboa, afirmou aos repórteres que, embora haja muito a ser feito e nenhuma garantia de sucesso, a possibilidade de uma reunião bilateral entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o líder russo Vladimir Putin é "um enorme progresso".

"Agora todos nós precisamos transformar essa possibilidade em realidade, para que a reunião ocorra e seja um sucesso", disse ele, pedindo que conversações mais amplas envolvendo a Europa ocorram "o mais rápido possível".

Ele também destacou a prontidão de Washington para participar das garantias de segurança para a Ucrânia como "particularmente importante".

"A base para as garantias futuras são as próprias forças armadas da Ucrânia, cuja capacidade precisa ser reforçada", disse ele, acrescentando que o futuro da Ucrânia não se resume às medidas de segurança, mas às perspectivas de estabilidade e prosperidade que a adesão à UE traria.

Nesse meio tempo, o bloco continuará a pressionar a Rússia para que interrompa a guerra e está preparando outro pacote de sanções, acrescentou Costa.

(Reportagem de Andrei Khalip)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta