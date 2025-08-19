'Limpeza' de Washington: intervenção de Trump prendeu 465 em uma semana
Uma semana após o início da intervenção do governo Trump na segurança de Washington D.C., 465 pessoas foram presas e 68 armas foram apreendidas na capital dos EUA, informou hoje a procuradora-geral Pam Bondi.
O que aconteceu
Do total de prisões, 52 foram realizadas na noite de anteontem. Em post no X, a procuradora-geral afirmou que um integrante da facção criminosa MS-13 — que está na mira do presidente Donald Trump — está entre os presos.
Gangue foi criada por imigrantes salvadorenhos, na década de 1980, em Los Angeles (EUA). Os criminosos cometem crimes como tráfico internacional de drogas, armas e veículos roubados, estupros, entre outros. O grupo — que tem cerca de 10 mil integrantes, segundo estimativas — atua nos EUA, em El Salvador e em outros países da América Central.
Desde o início da nossa missão, houve um total de 465 prisões, 68 armas apreendidas, e acusações por homicídio, tráfico de drogas e crimes com armas de fogo.
Pam Bondi, em post no X
Trump ordenou 'limpeza' da capital
Sob o lema "tornar D.C. segura outra vez", medida foi anunciada na última segunda-feira. A intervenção federal foi colocada em vigor para transformar Washington na ''capital mais bonita do mundo'', segundo Trump. Ela tem duração prevista de 30 dias.
Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem.Presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa
No dia anterior, presidente já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''. Segundo Trump, Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou.