Topo

Notícias

Presidente do México nega acordo com a DEA para projeto conjunto

19/08/2025 11h07

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, desmentiu, nesta terça-feira (19), a existência de um acordo com a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) para participar de um projeto conjunto contra operadores que controlam as rotas do narcotráfico na fronteira entre os dois países.

Na segunda-feira, a DEA havia informado, por meio de nota, que o México colabora no chamado 'Proyecto Portero' (Projeto Porteiro, em tradução livre), mas a presidente mexicana negou o anúncio. 

"Não há nenhum acordo com a DEA", disse Sheinbaum em sua coletiva matutina.

sem/db/mvv/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP

Pesquisas brasileiras usam inovações tecnológicas para revolucionar o tratamento de doenças

Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

Repórter da TV Record tem celular roubado em SP minutos antes de entrar ao vivo

Governo de SP é condenado a pagar R$ 2 mi por incentivar trabalho infantil

Presidente do México nega acordo com a DEA para projeto conjunto

Gleisi diz que decisão de Dino sobre aplicação de leis estrangeiras colocou 'pingos nos is'

Sánchez alerta sobre 'horas difíceis' no combate aos incêndios na Espanha

Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou

Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor