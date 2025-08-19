Topo

Notícias

Presidente do México diz que não existe acordo com agência dos EUA sobre "Projeto Portero"

19/08/2025 15h22

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que seu governo não tem um acordo com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos sobre uma operação conhecida como "Projeto Portero", depois que a DEA anunciou esse projeto.

Na segunda-feira, a DEA disse em um comunicado que estava lançando uma "iniciativa bilateral ousada" com o México, com o objetivo de desmantelar os corredores de contrabando de drogas.

"A DEA emitiu esse comunicado, mas não sabemos com que base. Não chegamos a nenhum acordo com a DEA por meio de nenhuma das agências de segurança", disse Sheinbaum em uma coletiva de imprensa pela manhã. "Não sabemos por que eles emitiram esse comunicado."

Sheinbaum disse que o Ministério das Relações Exteriores do México vinha trabalhando há vários meses com o Departamento de Estado dos EUA em um acordo de coordenação de segurança, que agora estava "praticamente pronto" e fornecia uma estrutura para iniciativas de coordenação.

Esse acordo prioriza a soberania e o "respeito territorial, ou seja, cada um de nós opera em seu próprio território", acrescentou.

Um grupo de policiais também está participando de um workshop no Texas, disse Sheinbaum.

A DEA apresentou o Projeto Portero como uma "operação emblemática destinada a desmantelar os 'guardiões' dos cartéis" e uma "nova iniciativa importante para fortalecer a colaboração entre os Estados Unidos e o México na luta contra os cartéis".

A DEA disse que lançou um programa de treinamento de várias semanas em um de seus centros de inteligência na fronteira sudoeste, reunindo investigadores mexicanos e autoridades de defesa e promotores dos EUA que identificariam alvos conjuntos e coordenariam estratégias.

Alguns países latino-americanos têm uma relação complicada com a DEA e suas intervenções em solo mexicano têm sido criticadas pelo governo como uma violação da soberania.

No início deste ano, Washington designou alguns cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas, o que levou Sheinbaum a dizer que não aceitaria intervenções ou intrusões estrangeiras que violassem a independência do México.

(Reportagem de Sarah Morland)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Enormes incêndios florestais se estabilizam na Espanha, previsão de frio alimenta esperança de que pior já passou

Presidente do México diz que não existe acordo com agência dos EUA sobre "Projeto Portero"

Paz, uma perspectiva distante para os ucranianos apesar das negociações com EUA

Índice de preços de lácteos GDT cede 0,3% em leilão

Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com traficante no RJ

Governadores republicanos enviam Guarda Nacional para Washington em apoio a Trump

Pauta de videográficos

Tribunal Constitucional do Peru decide suspender investigações contra presidente Dina Boluarte

Cavalo morre no interior de SP após ter as 4 patas mutiladas; polícia investiga

Israel alerta França para reavaliar reconhecimento do Estado da Palestina

Hytalo foi agredido por traficantes do CV em baile funk, disse Diaba Loira