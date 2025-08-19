PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

A Polícia Federal faz na manhã de hoje uma operação contra suspeitos de desviar mais de R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O que aconteceu

Investigação apura fraudes em licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025. Segundo a PF, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos, nas cidades de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí.

Núcleo é suspeito de atuar em desvios de recursos públicos. A investigação apontou que o grupo também é suspeito de manipulação de procedimentos licitatórios, em desvios do Fundeb e na apropriação de parte dos valores desviados pelos servidores públicos envolvidos no esquema.

Foram apreendidos joias e dinheiro em espécie na casa dos alvos da operação. Não foram divulgados os nomes dos alvos da operação.

Investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Também foi identificado pelos investigadores que parte dos valores contratados com recursos do Fundeb era devolvida para os servidores públicos envolvidos nas fraudes.