Petróleo fecha em queda com negociações para fim de guerra na Ucrânia

19/08/2025 17h14

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, com os comerciantes apostando que as negociações sobre um possível acordo para legitimar ou acabar com a invasão da Rússia na Ucrânia poderiam aliviar as sanções sobre o petróleo russo, aumentando a oferta global.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$65,79 por barril, com queda de 1,22%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para entrega em setembro, com vencimento na quarta-feira, fecharam a US$62,35 por barril, com queda de 1,69%.

"Mesmo com esse dividendo de paz, temos uma posição vendida recorde", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Devido ao tamanho da posição vendida, as pessoas estão apostando em um cessar-fogo e, se não conseguirmos um, pode haver um salto."

Após uma reunião na Casa Branca na segunda-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e aliados europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma postagem na mídia social que havia conversado com o presidente russo, Vladimir Putin.

Trump disse que estavam sendo tomadas providências para uma reunião entre Putin e Zelenskiy, o que poderia levar a uma cúpula trilateral envolvendo os três líderes.

Suvro Sarkar, analista-chefe de energia do DBS Bank, disse que a postura mais branda de Trump em relação às sanções secundárias direcionadas aos importadores de petróleo russo reduziu o risco de interrupções no fornecimento global, aliviando um pouco as tensões geopolíticas.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Robert Harvey em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)

