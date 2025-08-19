Topo

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

19/08/2025 17h05

Os preços do petróleo recuaram, nesta terça-feira (19), diante da perspectiva de paz entre a Rússia e a Ucrânia, no dia seguinte de uma reunião na Casa Branca entre o presidente americano, Donald Trump, seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em outubro fechou em queda de 1,22%, a 65,79 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega em setembro, recuou 1,69%, a 62,35 dólares.

O presidente russo, Vladimir Putin, cujo país invadiu a Ucrânia em 2022, sugeriu organizar uma reunião bilateral com Zelensky, segundo fontes familiarizadas com o tema.

Trump, enquanto isso, se disse disposto a fornecer apoio aéreo como garantia de segurança à Ucrânia em caso de um acordo de paz com a Rússia, mas descartou qualquer presença militar americana no terreno, o que recairia nos europeus.

No mercado "existe certa esperança ou euforia (...) diante da possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia", declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

"Se isto ocorrer, significa que serão relaxadas todas as severas sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia", acrescentou.

Carsten Fritsch, do Commerzbank, afirmou que as ameaças de Trump de sanções adicionais à Rússia caso não a paz não seja alcançada "não se materializaram até agora".

"O próximo passo importante é ver algo concreto, não só manchetes", disse Schork

A suspensão das sanções contra Moscou e a volta dos barris de petróleo russo ao mercado diminuiriam os preços do ouro negro.

A Rússia é um dos principais produtores mundiais de petróleo, com 9,2 milhões de barris diários em 2024, segundo a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA).

