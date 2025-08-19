Topo

Notícias

Pesquisas brasileiras usam inovações tecnológicas para revolucionar o tratamento de doenças

19/08/2025 11h32

O aumento do uso da inteligência artificial e das inovações tecnológicas na área da saúde tem sido destaque em diversos países ao redor do mundo. E o Brasil também tem avançado nas pesquisas, com projetos pioneiros dedicados a salvar vidas.

Para falar sobre o tema, a RFI conversou com o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) Chi Nan Pai. Médico e pesquisador, com foco nas áreas de engenharia mecânica e biomédica, ele integra o Departamento de Engenharia Mecatrônica e está desenvolvendo um projeto inovador utilizando novas tecnologias.

Segundo o professor, as principais causas de morte atualmente são as doenças cardíacas e o câncer, e são estes os focos de sua pesquisa, ainda em fase de estudos, mas com potencial para estar em uso nos próximos anos, compartilhando, inclusive, a experiência brasileira com outros países.

"Hoje, no mundo inteiro, uma pessoa que está enfartando chama a ambulância e o tratamento começa no pronto-socorro. Há muitos problemas de logística e o fato de o trânsito estar cada vez pior já atrasa esse atendimento. Então, uma das pesquisas que estamos fazendo é o uso de ultrassom para implodir microbolhas que injetamos nos pacientes. Com isso, vai ser liberada uma energia suficiente para dissolver os coágulos dentro das artérias. É uma solução para um problema que afeta o mundo inteiro e que pode ser feita de forma não invasiva", explicou.

Além do potencial de salvar milhões de vidas, o professor destaca que essa tecnologia também pode ser usada no tratamento do câncer, reduzindo os efeitos colaterais da quimioterapia.

"Para essas microbolhas usamos um gás que não afeta os pacientes. A ideia, então, é usar, ao invés dele, um medicamento quimioterápico", disse.

"A quimioterapia hoje afeta o corpo inteiro, destrói todas as células que têm uma replicação rápida e causa os efeitos colaterais indesejados. Se eu conseguir colocar o medicamento dentro das microbolhas, posso usar o ultrassom para liberá-lo só nos locais onde tem câncer. Assim consigo potencialmente diminuir os efeitos colaterais", contou.

Uso de robôs em cirurgias

O professor Chi Nan também falou sobre o uso de robôs em cirurgias no Brasil. Segundo ele, vários hospitais já utilizam o robô cirurgião para a realização de operações, e há também diversas tentativas de se desenvolver protótipos com essa função no próprio país.  

"Hoje se faz a cirurgia laparoscópica, mas o médico precisa ser um bom cirurgião para, caso algo dê errado, ele consiga abrir o paciente para corrigir eventuais problemas. Para isso ele precisa ter duas formações: uma como cirurgião e outra em cirurgia robótica, que é extremamente caro e inacessível. Uma solução seria o uso de membros superiores robóticos, que replicam os movimentos das mãos. Assim, esse braço robótico pode replicar os movimentos do cirurgião à distância", afirmou, lembrando que um dos grandes problemas da medicina atual no mundo é a distribuição geográfica dos médicos, que acabam ficando mais concentrados nos grandes centros.

"Essa solução pode resolver parcialmente a falta de médicos", destacou.

Mercado de tecnologia

O professor Chi Nan Pai concorda que atualmente a tecnologia tem sido uma grande aliada da saúde, tanto nos serviços médicos quanto no acompanhamento dos próprios pacientes. Isso vale para os smartphones, relógios conectados e outros aparelhos que têm sido grandes auxiliares na prevenção e no controle de doenças, como a diabetes e a hipertensão.

Assim, o mercado das inovações tecnológicas, sendo na saúde ou não, é hoje uma realidade que atrai investimentos e profissionais interessados no mundo inteiro, o que se traduz em inúmeros eventos que vêm acontecendo com grande frequência. A China, por exemplo, realizou, no início deste mês de agosto, uma conferência de robótica com a presença de mais de dois mil grandes especialistas e empresários de 27 países.

"Essa área de biomédica, há alguns anos, se você for procurar nas redes de contratação de profissionais, é uma das áreas que mais atrai gente pelo fato de se ter uma satisfação pessoal, não apenas profissional, de você poder ajudar outras pessoas com o resultado do seu trabalho. Então, qualquer engenharia aplicada à saúde e ao bem-estar das pessoas, é uma área que cresce muito não só no Brasil, mas no mundo inteiro", finalizou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP