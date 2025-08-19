Topo

Peruana é presa em Bali por tentar passar com cocaína em brinquedo sexual

19/08/2025 07h52

Uma peruana foi presa na turística ilha de Bali, na Indonésia, por tentar traficar supostamente 1,4 kg de cocaína, parte da qual estava escondida em um brinquedo sexual dentro de sua vagina, anunciou nesta terça-feira a polícia (19).

A mulher, de 42 anos e identificada apenas pelas iniciais N.S. pelas autoridades, chegou em 12 de agosto ao aeroporto internacional de Bali vinda do Catar.

"Os funcionários da alfândega suspeitaram de seu comportamento e, após consultarem a polícia, realizaram controles adicionais", declarou em uma coletiva de imprensa o diretor da unidade de narcóticos da polícia de Bali, Radiant, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Os oficiais encontraram 1,4 kg de cocaína, em parte disfarçados em um brinquedo sexual introduzido em sua vagina. Também a acusaram de transportar dezenas de comprimidos de êxtase.

A peruana confessou à polícia que havia sido contratada para transportar a droga até a Indonésia por um homem que conheceu em abril na dark web, em troca de 20.000 dólares (108 mil reais).

A Indonésia possui uma das legislações mais severas do mundo em matéria de tráfico de drogas, incluindo a pena de morte para traficantes.

Mais de 90 estrangeiros estão atualmente detidos no país e condenados à morte por tráfico de drogas, segundo o Ministério de Imigração e Serviços Correcionais.

Em julho, um tribunal de Bali condenou uma argentina a sete anos de prisão por tentar introduzir na ilha 244 gramas de cocaína em um preservativo escondido em sua vagina.

As últimas execuções de condenados à morte por tráfico de drogas ocorreram em 2016, quando foram executados um indonésio e três nigerianos.

