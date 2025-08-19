Topo

Para Pedro Malan, tarifas não podem ficar à mercê de discussão política

São Paulo

19/08/2025 17h14

São Paulo, 19- O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan disse que a tensão tarifária entre Brasil e Estados Unidos não pode ficar "à mercê de discussões políticas". Apesar de ver espaço para negociações entre os dois países, ele avalia que isso só será possível se elas forem pautadas pelo pragmatismo."Essa discussão deveria ser mais objetiva, mas está inexoravelmente atrelada à questão política, o que aumenta muito a complexidade", afirmou Malan, durante participação no Prumo Day, realizado nesta terça-feira, 19, em São Paulo.Para o ex-ministro, as tarifas devem gerar um impacto de preços para os consumidores e para a economia. "Possivelmente veremos aumento da inflação e redução do crescimento", comentou.Nesse cenário, destacou o que chamou de "rearranjo das placas tectônicas geopolíticas" nos últimos seis meses. "O mundo hoje está mais incerto do que foi no passado e será assim por um bom tempo", disse, ressaltando a mudança de perfil do governo dos Estados Unidos, principalmente no segundo mandato de Donald Trump.Malan avaliou positivamente a atuação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmando que ele tem exercido um "papel importante" no âmbito da crise tarifária.Apesar dos desafios geopolíticos, Malan disse ter "certa confiança" sobre a capacidade brasileira de se reerguer. Nessa linha, acrescentou acreditar que o País tem potencial para exercer um "protagonismo significativo" em alguns setores, como o de transição energética.

