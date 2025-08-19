Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

Atrás de oportunidades financeiras e qualidade de vida, muitos milionários estão migrando para Montenegro, um país europeu que oferece condições consideradas favoráveis para a preservação da riqueza.

O que aconteceu

Pelo menos 142 mil milionários estão mudando de país em 2025. Além dos destinos tradicionais como Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, Montenegro se tornou o novo "queridinho" e é o centro de milionários que mais cresce no mundo, segundo a revista norte-americana Fortune.

Localizado na Europa, Montenegro é banhado pelo Mar Adriático. O país faz fronteira com a Bósnia-Herzegovina, Croácia, Sérvia e Albânia.

O pequeno país registrou um aumento de 124% no número de milionários em seu território na última década. Os dados são do Relatório de Migração de Riqueza Privada Henley 2025, elaborado pela Henley & Partners, tradicional consultoria em residência e cidadania.

Os Emirados Árabes Unidos também seguem crescendo entre os milionários. O país consegue atrair migrantes de alta renda em particular porque é considerado politicamente estável e favorável aos negócios. Ainda conforme o relatório, os Estados Unidos estão em quinto lugar no ranking de mercados de patrimônio com crescimento mais rápido do mundo na última década.

Lista do crescimento no número de milionários nos últimos 10 anos: Montenegro, Emirados Árabes Unidos, Malta, Polônia, EUA, China, Costa Rica, Índia, Letônia e Panamá Imagem: Divulgação/Henley & Partners

Por que Montenegro é um país atraente para os milionários?

País oferece maiores oportunidades e estabilidade financeira. Apesar de ter um número ainda baixo de milionários —cerca de 2.800—, Montenegro desperta o interesse deste público por conta de seu antigo programa de investimento para cidadania, muitas vezes conhecido como "visto dourado". Segundo o portal da Henley & Partners, é possível solicitar residência no país a partir do cumprimento de uma série de exigências, como a compra de um imóvel no país, sem valor mínimo.

Há flexibilidade fiscal. "O regime de baixa tributação de Montenegro, com impostos de renda fixos e sem imposto sobre heranças ou doações, tornou o país particularmente atraente para a preservação da riqueza", disse Dominic Volek, executivo da Henley & Partners, à Fortune.

Imóveis de luxo e localização privilegiada. "Junto com sua costa adriática, ofertas de imóveis de luxo e padrão de vida mediterrâneo atraente, o país tornou-se destino para investidores motivados por este estilo de vida", explicou Volek.

O movimento observado em Montenegro tem sido definido como "a grande migração da riqueza". De acordo com Volek, a recente instabilidade geopolítica, "ventos contrários" macroeconômicos e fragmentação sociopolítica aceleraram o desejo dos ultra-ricos de migrar. "À medida que as principais potências se envolvem mais diretamente [em conflitos], investidores globais estão cada vez mais levando o risco político em consideração em decisões de domicílio e de portfólio", disse à revista.

As idas e vindas dos milionários

O fluxo migratório mostra o padrão recente dos milionários na Europa. Enquanto países como Montenegro, Malta e Polônia estão apresentando aumentos consideráveis no crescimento deste público, outras partes do continente estão sofrendo com a partida de seus cidadãos ricos.

Em 2025, um país da região liderou o ranking de saída de milionários pela primeira vez em uma década. O Reino Unido está no topo da lista, e estima-se que cerca de 16,5 mil milionários deixem o território britânico este ano, totalizando cerca de US$ 91,8 bilhões (mais de R$ 496 bilhões, conforme cotação atual) em saídas.

Houve uma redução de 9% na população de milionários do Reino Unido nos últimos dez anos. A maior parte das saídas é vista como consequência do Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020), a incerteza política e as mudanças fiscais para não domiciliados. "Apesar dessa onda de saída, o Reino Unido permanece um destino desejável para indivíduos de alta renda, particularmente americanos desencantados com a atual administração de Trump", disse o CEO da Henley & Partners, Juerg Steffen.

Mesmo com a eventual chegada de americanos, o Reino Unido pode sofrer com a saída desse valor. "Sem um caminho viável de entrada, o país é incapaz de compensar a saída, deixando um desequilíbrio crescente entre a riqueza que entra e a que sai", analisou Steffen.

Outras potências europeias, como França, Espanha e Alemanha, também têm sinais preocupantes de migração de riqueza. Segundo Volek, entre 2023 e 2024 houve um aumento de 114% nas consultas por opções alternativas de residência e cidadania entre milionários alemães. "Essa tendência sugere uma erosão mais ampla da confiança entre a elite rica da Europa, com possíveis consequências a longo prazo para a estabilidade financeira regional e inovação", disse.

Segundo as previsões da Henley & Partners, o objetivo das migrações dos milionários devem seguir sofrendo mudanças. Em 2026, cerca de 165 mil endinheirados devem migrar para paisagens mais verdes ao redor do mundo, abandonando metrópoles que até então dominavam as escolhas para residência.