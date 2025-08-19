Topo

Notícias

Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

19/08/2025 15h33

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, que chega para concorrer na posição com o experiente Weverton.

O goleiro de 26 anos, que também tem passagens pelas categorias de base de Flamengo e Internacional, fez apenas três jogos pelo Forest na temporada passada, dois pela Copa da Inglaterra e um pela Copa da Liga Inglesa.

O jogador "firmou vínculo com o Verdão por cinco temporadas, até 31 de julho de 2030", informou o clube paulista em nota.

Segundo o site especializado Transfermarkt, Carlos Miguel foi contratado por 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões na cotação atual), o que o tornaria o goleiro mais caro da história do Palmeiras. O clube, no entanto, não confirmou o valor.

"Minha expectativa é a melhor possível (...) Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam", comentou o jogador, citado na nota.

"Tento sempre melhorar. Espero aprender muito com o Weverton e o [Marcelo] Lomba", os outros dois goleiros do Palmeiras, acrescentou.

Carlos Miguel é o décimo reforço do Verdão nesta temporada, depois das chegadas dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, do lateral Khellven, dos meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista e dos atacantes Vitor Roque, Facundo Torres, Paulinho e Ramón Sosa.

No início do ano, Vitor Roque foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e da América do Sul. Na ocasião, o Palmeiras pagou ao Barcelona 25,5 milhões de euros (R$ 162,6 milhões) para ter o jogador.

erc/app/raa/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo regional do Afeganistão diz que acidente rodoviário no oeste do país causou morte de 71 pessoas

Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

Para Pedro Malan, tarifas não podem ficar à mercê de discussão política

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

Venezuela denuncia "sequestro" de 66 crianças nos Estados Unidos

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris

Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça