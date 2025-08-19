Topo

Notícias

Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva no Ministério da Educação - Lucas Borges Teixeira/UOL
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva no Ministério da Educação Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

19/08/2025 11h29Atualizada em 19/08/2025 11h37

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, minimizou hoje o cancelamento de vistos de integrantes da sua família pelo governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney", respondeu Padilha à imprensa. As sanções à sua esposa e sua filha foram anunciadas na última quinta (15). O ministro não tem visto desde 2024.

O ministro disse que pode ir à conferência da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), sediada nos EUA. "O país, num acordo para sediar o organismo da ONU [Organização das Nações Unidas], tem que cumprir regras. Uma das regras é garantir o acesso das autoridades que são convidadas, que participam dessas atividades", afirmou Padilha, que disse ainda não ter decidido se vai ao evento, em outubro.

"O maior impacto na minha família é um irmão que tenho lá, cidadão americano", afirmou Padilha. Ele contou que seu pai se exilou nos Estados Unidos durante a ditadura militar e, por isso, hoje tem família lá. "Tenho uma sobrinha que é da mesma idade da minha filha, convivem direto. Então, esse era o único motivo pelo qual elas tinham visto pra poder ir pra lá."

A justificativa do governo norte-americano no anúncio foi o Mais Médicos. Criado durante a gestão Dilma Rousseff (PT), na primeira gestão Padilha, a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

O anúncio se deu dias após o governo norte-americano revogar o documento de membros do governo brasileiro. A medida atingirá também ex-funcionários da Opas, que participaram da implementação do Mais Médicos, e familiares.

  1. Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde;
  2. Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP

Pesquisas brasileiras usam inovações tecnológicas para revolucionar o tratamento de doenças

Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

Repórter da TV Record tem celular roubado em SP minutos antes de entrar ao vivo

Governo de SP é condenado a pagar R$ 2 mi por incentivar trabalho infantil

Presidente do México nega acordo com a DEA para projeto conjunto

Gleisi diz que decisão de Dino sobre aplicação de leis estrangeiras colocou 'pingos nos is'