Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, minimizou hoje o cancelamento de vistos de integrantes da sua família pelo governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney", respondeu Padilha à imprensa. As sanções à sua esposa e sua filha foram anunciadas na última quinta (15). O ministro não tem visto desde 2024.

O ministro disse que pode ir à conferência da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), sediada nos EUA. "O país, num acordo para sediar o organismo da ONU [Organização das Nações Unidas], tem que cumprir regras. Uma das regras é garantir o acesso das autoridades que são convidadas, que participam dessas atividades", afirmou Padilha, que disse ainda não ter decidido se vai ao evento, em outubro.

"O maior impacto na minha família é um irmão que tenho lá, cidadão americano", afirmou Padilha. Ele contou que seu pai se exilou nos Estados Unidos durante a ditadura militar e, por isso, hoje tem família lá. "Tenho uma sobrinha que é da mesma idade da minha filha, convivem direto. Então, esse era o único motivo pelo qual elas tinham visto pra poder ir pra lá."

A justificativa do governo norte-americano no anúncio foi o Mais Médicos. Criado durante a gestão Dilma Rousseff (PT), na primeira gestão Padilha, a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

O anúncio se deu dias após o governo norte-americano revogar o documento de membros do governo brasileiro. A medida atingirá também ex-funcionários da Opas, que participaram da implementação do Mais Médicos, e familiares.