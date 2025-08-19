Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

O Olympique de Marselha anunciou num comunicado nesta terça-feira (19) que o meio-campista francês Adrien Rabiot e o ponta inglês Jonathan Rowe estão na lista de transferências do clube após apresentarem um "comportamento inaceitável" depois da derrota na estreia contra o Rennes.

"Esta decisão foi tomada em acordo com a comissão técnica, aplicando o código de conduta interno do clube", explicou o OM em um breve comunicado.

O time do sul da França iniciou a temporada na sexta-feira perdendo em casa para o Rennes, que disputou a maior parte do jogo com 10 homens e marcou o gol da vitória por 1 a 0 nos acréscimos (90'+1).

O resultado gerou uma confusão no vestiário da equipe, inicialmente negada pelo clube, mas uma fonte confirmou à AFP a reportagem publicada no jornal L'Équipe sobre uma "troca de golpes entre os dois jogadores".

No Olympique de Marselha há um ano, após cinco anos na Juventus, Rabiot teve uma ótima temporada, contribuindo para a classificação da equipe para a Liga dos Campeões, com 10 gols e cinco assistências em todas as competições.

Em declarações à rádio RTL, a mãe e agente do jogador, Véronique Rabiot, afirmou que a decisão foi tomada diretamente pelo técnico Roberto De Zerbi devido à "falta de comprometimento".

Este não é o primeiro incidente extracampo a afetar a carreira de Rabiot. Em 2019, ele foi afastado do PSG por seis meses devido a uma disputa contratual. Em 2018, ele foi excluído da lista de 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo da Rússia e se recusou a se colocar à disposição do técnico Didier Deschamps em caso de lesão ou problemas com qualquer um dos jogadores do elenco. Como resultado, ele ficou afastado dos 'Bleus' por dois anos.

Rowe, de 22 anos, contratado junto ao Norwich há um ano, marcou três gols em 28 partidas em sua primeira temporada na Ligue 1.

