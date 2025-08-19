Topo

Governo dá 48 h para YouTube, Instagram e outras removerem ofertas de vapes

Cigarro eletrônico Imagem: iStock
Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 18h21

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) deu 48 horas para YouTube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outras plataformas tirarem conteúdos que ofertem cigarros eletrônicos.

O que aconteceu

Todas as ofertas de cigarros eletrônicos, vapes e pods devem ser tiradas imediatamente das plataformas. A ordem com prazo para retirada em 48h foi dada hoje pelo CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual), da Senacon.

Além da retirada dos conteúdos, as empresas vão ter que apresentar em dez dias o relatório de providências tomadas. A Senacon quer entender o que as empresas estão fazendo para controlar e coibir novas ofertas de cigarros eletrônicos.

Legislação brasileira proibe a venda de vapes, pods e outras espécies de cigarros eletrônicos. Não é a primeira vez que a Senacon manda as plataformas tirarem as propagandas de cigarros eletrônicos. Em abril deste ano, já havia ordem para retirada no prazo de dois dias de qualquer conteúdo do tipo.

Cigarros eletrônicos funcionam com o aquecimento de um líquido com nicotina e outros produtos químicos. O dispositivo transforma todas as substâncias em vapor para ser inalado, sem que haja combustão de tabaco.

No Brasil, vapes e pods são proibidos pois podem causar riscos à saúde ainda pouco estudados, além de incentivar o uso da nicotina. Os aparelhos são especialmente comuns entre jovens por apresentarem opções saborizadas e não têm regulação vigente.

O FNCP (Fórum Nacional Contra Pirataria e a Ilegalidade) acredita que as redes sociais estão sendo usadas pelo crime organizado para ofertar os produtos. Em nota, Edson Vismona, presidente da entidade, disse que "o livre comércio de cigarros eletrônicos nas plataformas digitais escancara a capacidade de adaptação do crime organizado para ocupar espaços deixados pela legalidade".

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 855/2024, mantém proibidas a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de todos os DEFs no País. O regime sanitário estipula restrições legais à propaganda de produtos para fumar estabelecidas na Lei nº 9.294/1996, refletindo o compromisso do Poder Público com a saúde e a segurança do consumidor.
Senacon

O UOL tenta contato com as empresas citadas pela Senacon. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

