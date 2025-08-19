Topo

Notícias

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

19/08/2025 16h49

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o presidente francês, Emmanuel Macron, "de alimentar o fogo antissemita" ao pedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, enquanto o Executivo francês qualificou sua análise como "equivocada" e "abjeta".

"Eu o chamo a substituir a fraqueza pela ação, a calma pela vontade, e a fazê-lo em uma data clara: o novo ano judaico, 23 de setembro de 2025", diz a carta a Macron assinada por Netanyahu, datada de 17 de agosto e transmitida à AFP nesta terça-feira (19).

Netanyahu disse estar "preocupado com o aumento alarmante do antissemitismo na França e a falta de ações decisivas de seu governo para enfrentá-lo. Nos últimos anos, o antissemitismo devastou as cidades francesas".

A Presidência francesa, por sua vez, respondeu ao líder israelense que "a análise de que a decisão da França de reconhecer o Estado da Palestina em setembro explica o aumento da violência antissemita na França é equivocada, abjeta e não ficará sem resposta".

Acrescentou que Macron tomou conhecimento do conteúdo da carta através da imprensa e que responderá a Netanyahu por meio de outra missiva.

Por sua vez, o ministro francês de Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, disse ao canal BFMTV que a França não "tem lições a receber na luta contra o antissemitismo".

"Gostaria de dizer de maneira muito clara e firme que esse tema do antissemitismo, que envenena nossas sociedades europeias, não pode ser instrumentalizado", afirmou.

Netanyahu acrescentou que "desde suas declarações públicas atacando Israel e apontando o reconhecimento de um Estado palestino, (o antissemitismo) aumentou".

"Após o ataque selvagem do Hamas contra o povo israelense em 7 de outubro de 2023, extremistas pró-Hamas e radicais de esquerda lançaram uma campanha de intimidação, vandalismo e violência contra os judeus em toda a Europa", uma campanha que "se intensificou na França" sob o mandato de Macron, assinala o primeiro-ministro israelense.

"Seu apelo a um Estado palestino alimenta esse fogo antissemita. (...) Recompensa o terror do Hamas, reforça a recusa do Hamas em libertar os reféns, encoraja aqueles que ameaçam os judeus franceses e favorece o ódio aos judeus que agora ronda suas ruas", acusa Netanyahu.

Macron anunciou no fim de maio que a França reconhecerá em setembro o Estado da Palestina, por ocasião da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A França é um dos ao menos 145 países que reconhece ou tem planos de reconhecer um Estado palestino, segundo um levantamento da AFP.

glp-ds/acc/jsa/eg/mb/rnr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

Venezuela denuncia "sequestro" de 66 crianças nos Estados Unidos

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris

Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Colheita do milho safrinha atinge 86% da área no PR, aponta Deral