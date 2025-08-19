Topo

Não se enfrenta uma nação maior que você, diz Trump sobre guerra na Ucrânia

18.ago.2025 - Zelensky e Trump se encontram em Washington D.C. Imagem: Mandel NGAN / AFP
19/08/2025 18h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia é a responsável pela guerra travada contra a Rússia, e disse que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky não deveria ter enfrentado Moscou.

O que aconteceu

Trump sugeriu que a Ucrânia não tem capacidades de medir forças contra a Rússia. "Não é uma guerra que deveria ter sido iniciada. Não se faz isso. Não se toma, não se enfrenta uma nação dez vezes maior que você", declarou ontem em entrevista à Fox News.

Presidente dos EUA também deu a entender que apoia as demandas russas para anexar parte do território ucraniano. "Agora eles estão falando sobre o Donbass, mas o Donbass, como vocês sabem, agora são 79% controlados pela Rússia" — essa parte da Ucrânia engloba as regiões de Donetsk e Luhansk.

Trump também falou sobre o presidente russo Vladimir Putin. O republicano destacou o encontro entre os dois na sexta-feira, no Alasca, e disse que "há um afeto e um sentimento decente" entre os dois.

Após o encontro com Putin, Trump se reuniu ontem com Zelensky. O governo dos Estados Unidos tenta costurar um acordo entre os dois países, junto a nações europeias, para dar fim à guerra iniciada em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Sem acordo. A reunião não teve uma conclusão, mas serviu como uma maneira de aprofundar os debates sobre as exigências bilaterais.

Putin chegou a sugerir um encontro com Zelensky em Moscou, segundo a agência AFP. Entretanto, o líder ucraniano recusou o convite.

