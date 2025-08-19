Namorado confessa que matou aluna trans da Unesp com a ajuda do amante PM

Marcos Yuri Amorim, preso desde o mês passado pela morte de Carmen de Oliveira Alves, confessou o crime, e disse ter recebido apoio de seu amante, o policial militar Roberto Carlos de Oliveira, que também está detido.

O que aconteceu

Marcos Yuri confessou o crime em novo depoimento prestado ontem. De acordo com informações do delegado do caso, Miguel Rocha, Yuri admitiu que Carmen foi morta no dia 12 de junho, última vez em que ela foi vista com vida, justamente quando se dirigia em direção à casa dele, na cidade de Ilha Solteira.

Suspeito alegou que no dia do crime teve uma discussão com Carmen, e ela o teria ameaçado com uma faca. Ele relatou que nesse momento empurrou a namorada, que caiu no chão da casa, bateu com a cabeça e ficou desacordada.

Após Carmen ficar inconsciente, Yuri alega que ligou para Roberto Carlos. O militar teria ido até sua residência e o ajudou a matar a jovem.

Roberto Carlos usou um objeto similar a uma barra de ferro para bater na cabeça de Carmen, ainda segundo Marcos Yuri. Na sequência, o militar teria pegado uma faca e cortado o pescoço da vítima.

No depoimento, Yuri também alegou que foi seu amante o responsável por ocultar o corpo de Carmen. De acordo com o delegado, Yuri explicou que Roberto Carlos enrolou o corpo da jovem em uma lona e levou até a beira do rio Paraná, que fica nas imediações de Ilha Solteira. Ele afirma que não ajudou a ocultar o corpo da namorada. Até o momento, os restos mortais da jovem não foram encontrados.

Polícia fará nova perícia na casa de Marcos Yuri para ajudar a encontrar evidências do crime. Ainda de acordo com o delegado, as buscas pelos restos mortais de Carmen seguem.

Até ontem, Marcos Yuri alegava ser inocente. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Roberto Carlos também nega participação no crime. Entretanto, no começo deste mês o militar disse à polícia que foi Marcos Yuri o responsável por matar a jovem. Na ocasião, a defesa do policial também disse ter testemunhas que comprovariam a inocência dele. O delegado não informou se isso foi comprovado. A reportagem entrou em contato com o advogado do PM. Ele informou que ainda não foi notificado da confissão de Yuri.

Entenda o caso

Carmen de Oliveira Alves despareceu em 12 de junho. Ela foi vista com vida pela última vez ao deixar o campus da Unesp em Ilha Solteira, e seguir em direção à casa de Marcos Yuri, com quem namorava.

Relacionamento de Carmen e Yuri era mantido longe do público; jovem pressionava namorado a assumir relação. Ainda segundo a investigação, Carmen também montou um dossiê com provas de supostas práticas ilícitas de Yuri. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Investigação aponta que Yuri recebeu apoio de Roberto Carlos para cometer o crime. A polícia afirma que o PM era "comparsa" de Marcos e "bancava os gastos dele" em uma relação típica de sugar daddy, em que o mais novo é sustentado pelo mais velho.

Corpo de Carmen ainda não foi encontrado, mas polícia trata caso como feminicídio. Polícia encontrou o telefone que seria da vítima, mas o aparelho estava destruído. Mesmo assim, o equipamento foi enviado para a perícia. A polícia não informou se encontrou algo relevante.

Polícia também achou fragmentos de ossos queimados em uma fogueira no endereço de Yuri. Os restos mortais foram recolhidos e enviados para perícia, a fim de determinar se são da vítima. O laudo com o resultado não foi divulgado.

Família de Carmen pede por Justiça. Os parentes da jovem aguardam pela conclusão do caso, ao mesmo tempo em que seguem apreensivos para encontrar o corpo dela.

Unesp divulgou nota em solidariedade e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada". Universidade ressaltou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência".

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.