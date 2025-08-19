Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro
Programação
Quarta-feira (20)
9h-12h - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias arco e bola - Grupo A
12h-12h45 - Cerimônia de abertura
12h45-15h45 - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias arco e bola - Grupo B
16h10-19h10 - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias arco e bola - Grupo C
19h35-22h35 - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias arco e bola - Grupo D
Quinta (21)
9h-12h - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias maças e fita - Grupo B
12h45-15h45 - Ginástica Rítmica
Individual - Classificatórias maças e fita - Grupo A
16h10-19h10 - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias maças e fita - Grupo D
19h35-22h35 - Ginástica Rítmica Individual - Classificatórias maças e fita - Grupo C
Sexta (22)
14h30-16h40 - Ginástica Rítmica Individual - Final - Individual Geral - Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 - Ginástica Rítmica Individual - Final - Individual Geral - Grupo A (posições 1 a 9)
Sábado (23)
14h-16h30 - Ginástica Rítmica de Conjunto - All-around- 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
17h-19h - Ginástica Rítmica de Conjunto
All-around - 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
Domingo (24)
11h-11h35 - Ginástica Rítmica Individual - Final - arco
11h40-12h15 - Ginástica Rítmica Individual - Final - bola
12h50-13h35 - Ginástica Rítmica de Conjunto - Final - 5 fitas
14h-14h35 - Ginástica Rítmica Individual - Final - maças
14h40-15h15 - Ginástica Rítmica Individual - Final - fita
15h50-16h35 - Ginástica Rítmica de Conjunto - Final - 3 bolas/2 arcos