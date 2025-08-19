Motta ganha apoio a punições, mas ouve que rachadinha desmoraliza Congresso

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse hoje que precisou ser "enérgico" para evitar que os parlamentares voltem a obstruir as votações e trabalhos no plenário, mas ouviu críticas e indiretas de bolsonaristas que fizeram o motim há duas semanas.

O que aconteceu

Motta colocou em votação a urgência de projeto que pune parlamentares por obstrução das atividades legislativas. O presidente da Câmara falou que o texto não precisava ser votado imediatamente, mas que a Câmara precisava ter algum instrumento para "punir" episódios como o do motim, que obstruiu os trabalhos na Casa por quase 30 horas.

Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. Nós só vamos conseguir controlar [esta Casa] se tivermos sobre a mesa a condição de, se houver episódios como aquele, punir e ser pedagógico com quem não cumprir o regimento interno da Câmara.

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara

Urgência foi aprovada por 266 votos favoráveis e 114 contrários. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, pode suspender por até 6 meses quem bloquear os trabalhos. A punição poderá ser aplicada para deputados que utilizarem ofensas morais ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa, alguma comissão e o presidente da Casa e dos colegiados. O projeto pode ser votado ainda nesta semana.

A oposição reclamou do projeto. Cabo Gilberto (PL-PB) defendeu que o motim foi um protesto legítimo pela votação da anistia. Já o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a dizer, depois de Motta chamar a obstrução de "vergonha", que o que mancha a imagem da Câmara é a prática de "rachadinhas".

Sabe o que que é desrespeito para mim, desrespeito a esse Congresso? Rachadinha. Rachadinha faz a imagem desse Congresso aqui ficar manchado. Sabe o que mancha a imagem do Congresso, presidente? O presidente do Congresso, [Davi] Alcolumbre, dizer que não importa se tiver 81 mais assinaturas, que ele não vai pautar o impeachment do [ministro] Alexandre de Moraes. Isso é desrespeito com quem é legitimado para poder saber representar o povo.

Nikolas Ferreira, deputado federal pelo PL de MG, em crítica velada a Motta

Chefe de gabinete de Motta foi tema de reportagem sobre "rachadinha". O portal Metrópoles publicou que Ivanadja Velloso Meira Lima sacava salários e movimentava valores das contas de funcionários e ex-funcionários do presidente da Câmara.

Motta também não explicou contratação de caseiro e funcionários fantasmas. A Folha apontou em reportagem que ele emprega em seu gabinete o caseiro de sua fazenda em Serraria (PB), cidade de 6.000 habitantes a 131 km de João Pessoa e a 225 km de Patos (PB), sua base eleitoral.

Assessor recebe R$ 7.200 por mês. Ary Gustavo Soares é contratado como assessor do gabinete do parlamentar desde 2011, o que prevê 40 horas semanais e dedicação exclusiva, segundo lei e normas da Câmara. Motta não respondeu aos questionamentos.

Funcionários fantasmas. Em julho, a Folha revelou que Motta mantinha em seu gabinete na Câmara dos Deputados três funcionárias fantasmas: a fisioterapeuta Gabriela Pagidis, a assistente social Monique Magno e a estudante de medicina Louise Lacerda. Depois que a reportagem procurou o presidente da Câmara para ouvi-lo sobre o caso, Pagidis e Magno foram demitidas. Lacerda continua trabalhando no gabinete. Ela é filha e sobrinha de dois aliados do presidente da Câmara no seu estado natal.

Ele disse prezar por cumprimento de regras. Na ocasião, Motta afirmou que "preza pelo cumprimento rigoroso das obrigações dos funcionários de seu gabinete, incluindo os que atuam de forma remota e são dispensados do ponto dentro das regras estabelecidas pela Câmara".

O que é o projeto para punir deputados

O projeto de resolução altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regimento interno da Casa. Agressão física e bloqueio físico das atividades parlamentares também entram no escopo de punição. Pelo projeto, a penalidade só será aplicada mediante provas.

Proposta autoriza o presidente da Casa a afastar o deputado. Depois da punição inicial, a Mesa Diretora deve enviar uma representação contra o parlamentar ao Conselho de Ética.

Atualmente, o presidente da Câmara e Mesa Diretora não têm o poder de suspender um deputado. Pelo regimento, é necessário enviar uma representação para o Conselho de Ética.