Topo

Notícias

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

19/08/2025 07h15

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz na Ucrânia deverá levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou, um dia após a reunião em Washington entre Volodimir Zelensky e Donald Trump.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

O ministro também mencionou a possibilidade de um encontro em breve entre Putin e Zelensky, mas destacou que a reunião deverá ser preparada "minuciosamente".

bur/avl/hgs/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus, na Bahia

Macron chama Putin de 'predador, 'ogro' e de força 'desestabilizadora' na Europa

Rússia diz que qualquer reunião de líderes sobre Ucrânia precisa ser cuidadosamente preparada

Acidente em rodovia no interior de SP causa a morte de médica, tio e sobrinho

Mediadores aguardam resposta de Israel à nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte

Cinco conclusões sobre o encontro entre Trump e Zelenski

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Macron chama Putin de 'predador' e 'ogro'

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2