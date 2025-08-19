Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz na Ucrânia deverá levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou, um dia após a reunião em Washington entre Volodimir Zelensky e Donald Trump.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

O ministro também mencionou a possibilidade de um encontro em breve entre Putin e Zelensky, mas destacou que a reunião deverá ser preparada "minuciosamente".

