Advogado é preso suspeito de matar costureira atropelada e fugir em SP

Uma mulher de 45 anos morreu após ser atropelada por um advogado que dirigia um carro em alta velocidade na avenida Imperador, zona leste de São Paulo, na manhã de ontem.

O que aconteceu

Daniela Creusa dos Santos Antunes tentava atravessar a avenida para ir ao trabalho quando foi atingida pelo carro. O acidente aconteceu antes das 6h no bairro da Vila Jacuí. "Ela sai às 5h para ir trabalhar. Estava atravessando para pegar o ônibus do outro lado", afirmou a filha de Daniela, Marina Antunes, ao UOL.

Advogado contou à polícia que tinha ingerido bebida alcoólica em um bar antes do acidente. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente e mostra que Daniela foi arremessada por metros com a força do impacto. Ela estava fora da faixa no momento do atropelamento e esperava os carros passarem para poder atravessar.

O motorista, identificado como Diego Felippe dos Santos, não prestou socorro e fugiu do local do acidente. Ele dirigia um carro Volkswagen Jetta e, segundo a Polícia Militar, foi localizado em casa.

Ele foi preso em flagrante na tarde de ontem, horas após o atropelamento. Após a prisão, Diego foi encaminhado ao 63º DP. O homem é investigado por homicídio qualificado, segundo registro da Justiça ao qual o UOL teve acesso.

Corpo de Daniela vai ser enterrado na tarde de hoje no Cemitério de Itaquera. A mulher deixou três filhas e uma neta.

Defesa de Diego foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso até o momento. O homem não tinha passado por audiência de custódia até a manhã de hoje e o espaço segue aberto para manifestação.