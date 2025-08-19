Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

O Ministério Público de Nice, no sul da França, anunciou na terça-feira (19) a abertura de um inquérito para investigar a causa da morte de Raphaël Graven, de 46 anos. Conhecido como "Jean Pormanove" e "JP", o streamer morreu durante uma transmissão online na madrugada de segunda-feira (18) em Contes, localidade ao norte de Nice.

Graven era conhecido por participar de vídeos em que ele aparecia sendo submetido à violência e outras humilhações, principalmente por duas parceiras de conteúdo, conhecidas pelos pseudônimos "Naruto" e "Safine".

O MP de Nice abriu um inquérito para apurar a causa da morte de Graven. As investigações começaram a ser feitas por autoridades policiais, que também apuram detalhes do caso de "violência coletiva intencional contra pessoas vulneráveis (...) e pela divulgação de imagens gravadas relacionadas com a prática de crimes de ofensa intencional à integridade pessoal". O Ministério Público declarou que "a morte de um homem foi confirmada em um espaço alugado para sessões ao vivo de videogame".

Milhares de pessoas teriam assistido a estes vídeos na plataforma australiana de transmissão ao vivo Kick, que adota regras de moderação flexíveis. A conta de Jean Pormanove tinha mais de 500 mil inscritos.

Morte durante uma transmissão

Na segunda-feira, um vídeo transmitido ao vivo no Kick foi amplamente compartilhado. No conteúdo, segundo internautas, as imagens mostram momentos imediatamente anteriores à morte de Graven ou à descoberta de que ele estava morto.

As imagens mostram o influenciador inconsciente sob um edredom numa cama. Na sequência, é possível ver dois outros homens. Em um determinado momento, um deles atira uma pequena garrafa de plástico na direção de Graven.

Responsabilidade das plataformas

A ministra-delegada para Inteligência Artificial e Tecnologia Digital da França, Clara Chappaz, denunciou "um horror absoluto". Na rede social X, Chappaz escreveu que apresentou denúncia ao Pharos, que é o serviço de combate à violência online. "Também entrei em contato com os responsáveis pela plataforma para obter explicações. A responsabilidade das plataformas digitais pela disseminação de conteúdo ilegal não é opcional; é lei", enfatizou.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.... ? Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

A plataforma Kick se limitou a responder que não forneceria informações devido à política de privacidade. Em seus termos de uso, o serviço digital enfatiza que "embora a violência possa ser contextual e ter consequências variáveis, proibimos qualquer conteúdo que retrate ou incite violência hedionda".

Polêmicas

O streamer Jean Pormanove já havia sido alvo de uma acalorada controvérsia no canal "Le Lokal", na plataforma Kick. Em dezembro de 2024, o site francês Médiapart publicou um artigo investigativo apontando que influenciadores eram responsáveis por um verdadeiro "negócio de abuso online".

Na reportagem, "Safine" e "Naruto" eram apresentandas como criminosas digitais, enquanto "Jean Pormanove" e "Coudoux", uma pessoa com deficiência, eram as vítimas. Os dois sofriam zombarias, além de receberem jatos de água e tinta, tapas, estrangulamentos, entre outros absurdos e abusos. Tudo isso nas telas de inúmeros fãs do canal, permitindo que seus criadores ganhassem muitos euros por mês. Outros formatos de conteúdo online que envolviam as quatro pessoas, como "Números e Analfabetos" ou "Pergunta para um Mongol", visavam zombar das capacidades mentais de seus participantes.

(Com AFP)